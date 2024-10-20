睡眠習慣｜裸睡有助瘦身減肥？專家盤點裸睡4大好處延長睡眠時間

最近有一外籍病人，問到如果晚上改為裸睡是否有助減肥？這是一個好問題！依據Hotel.com的調查：全球有1/3的成人喜歡裸睡。而一絲不掛的睡眠習慣在法國更佔了一半。



因為最近2024年一月份臨床醫學研究報告（Written by Sarah Klein,CPT|Reviewed by Karen Hovav,MD,FAPP）就有題到裸睡的一些正面的好處如：

相關文章：【失眠】裸睡8大好處護膚防糖尿提升睡眠質素！想試先看4大貼士👇👇👇

+ 13

1：對於有睡眠障礙者，如果不想一直依賴藥物，其實脱光衣服上床就寢是一件輕鬆不難的事，因為不管穿著什麼樣材質的衣服，都會影響到人體的核心體溫，臨床上適合睡眠的理想溫度是16.7C到20.C。而皮膚也要有良好的換氣環境，才能保有亮麗的光澤，而如果睡覺時包的密不透氣，也容易產生退化及老化現象！而在「裸身」的環境，也能讓生理的血液循環改善，進而讓交感神經放鬆比較容易進「快速動眼期（REM）」而進入深睡狀態！

2：裸睡對於男性的生殖能力具正面影響力，因為在冷溫情況下男性精子會更健康及更具動力。而在裸身的生理情況下，體內會產生一種類似費洛蒙的賀爾蒙，不但可以提升性慾的閾值，也可間接產生類「腦內嗎啡」的快樂元素，進而提升對於異性的「吸引力」。

其他不可不知的睡眠小知識：（按圖👇👇👇）

+ 25

相關文章：【失眠】年紀大瞓得少？為何快入睡感蟻咬？ 10個睡眠小知識！

3：不著衣服裸睡時一般體表溫度會稍微下降2%～5%的幅度，而在2023年七月份的一篇臨床研究報告中（Health Benefits of Sleeping Naked.Medically Reviewed by Gabriela Pichardo,MD）指示：就是身體在較低的溫度下睡眠會使身體產生更多有助分解熱量的棕色脂肪，而近年來在「新英格蘭醫學期刊」的一篇臨床報導指出：連續10天每天待在攝氏15～16度的低溫環境6小時，棕色脂肪細胞的活性便會大幅提升，進而啟動其細胞質內的粒腺體產生分解脂肪酸而產生熱量。而粽色脂肪也透分解血糖和燃燒白色脂肪來促進新陳代謝，進而釋放出熱量來保持「生理恆溫」狀態！

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

4：一般不穿衣服裸睡可以紓緩交感神經的興奮進而延長睡眠時間，在身體處於深度睡眠狀態，有助於「血清激素的提升」進而有助於降低肥胖和體重增加的風險。也有助胰島素抗耐性的減少！

當然要達到有效的減肥目標，不是單靠光身不穿衣服裸睡就可達標，也要有健康的飲食模式及運動處方才是王道，而對於一些代謝不良或有睡眠障礙而又肥胖者，裸睡不失為另類「輔助」的選擇！

相關文章：睡眠不足｜熬夜後身體總是疲累？3招補元氣10分鐘午睡助回復精力👇👇👇

+ 4

延伸閱讀：

打破焦慮與失眠的循環：專家提供的天然改善方法

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」