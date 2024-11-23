舌頭顏色｜看舌頭狀態可知是否生病？美國研究揭這些病會現白舌頭

中醫看診會把脈，也會看舌頭的狀態。在西醫領域裡，也把舌頭作為病徵判斷之重要參考。根據外電報導，舌頭上的白色覆蓋物或白斑，看似無害，但也很可能是感染、癌前病變，甚至是癌症的徵兆！



舌頭表面的微小毛狀突起稱為乳頭

美國梅約診所研究指出，白舌是由於舌頭表面的微小毛狀突起（稱為乳頭），過度生長或腫脹所引起的。碎屑、細菌和死細胞可能會卡在增大的乳頭之間，有時甚至腫脹，於是舌頭表層看起來像是有一層白色的覆蓋物。

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雖然看起來可能令人擔憂，但這種情況通常不會造成任何傷害，並且只會持續一段有限的時間。然而，白舌可能是一些嚴重病症的徵兆，從感染到癌前病變不等。

不加以治療可能導致癌症

如果不治療，這些病症可能會導致癌症。如果擔心舌頭上的白色覆蓋物或白斑可能是病徵，很想知道它是良性還是惡性，最好前往醫院掛號看診。

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舌頭異常還有好幾種

台灣醫師怎麼看待白舌頭呢？台灣耳鼻喉科醫師丁孟昌指出，臨床上比較常見的問題大多是像地圖舌、口腔扁平苔癬、口腔鵝口瘡、舌癌這幾個疾病。地圖舌是一種常見的舌頭良性病變，特徵是舌頭出現不規則、類似地圖的紅色斑塊，且斑塊邊緣可能發白。一般來說地圖舌通常不需要治療。

而口腔扁平苔癬，丁孟昌說明，是一種由免疫系統異常造成的慢性發炎性病變，特徵是嘴巴會有白色條紋或網狀圖案。一般來說是不需要治療。但有些口腔扁平苔癬會發炎造成疼痛或潰瘍，臨床上治療主要還是局部使用口內膏來減少發炎反應。鵝口瘡則是由酵母菌感染口腔所引起的疾病，主要表現為白色或奶狀的斑塊，並且會造成疼痛，常見於免疫力低下或長期使用抗生素的病患。治療通常要使用抗真菌藥物漱口，並且改善患者的口腔衛生習慣。

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至於舌癌，丁孟昌說，初期會以不容易癒合且伴隨疼痛的潰瘍為主，如果拖到後期就會有舌部出血、口腔異味，甚至因為舌頭活動受限進而影響到講話和吞嚥的功能。到最後甚至是直接長出一顆腫瘤。但由於每個人描述的狀況不同，只要發現有異狀，最好請專業醫師評估，以免錯失黃金治療期。

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