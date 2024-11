降膽固醇｜減緩老化要從血管做起？少吃3食物有助逆轉動脈硬化

低密度脂蛋白(LDL)就是大家所知悉的「壞膽固醇」,研究發現,壞膽固降到70 -80mg/dL左右,動脈硬化就會停止,甚至有機會逆轉動脈狹窄。這也是為什麼近幾年心臟科醫師積極將LDL降至50mg/dL、甚至降到30mg/dL的原因。



台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風分享美國現代心臟學之父尤金‧布朗渥對膽固醇的見解,曾說:「LDL大於50都是毒」。他進一步指出,從20世紀下半葉開始,血液中低密度脂蛋白LDL的數值就被發現與心血管疾病息息相關。

血管壁愈厚發生心肌梗塞的機率愈高

1998年刊登在《美國心臟病學會雜誌》的研究指出,LDL愈高動脈硬化的速度就愈快,LDL愈低動脈硬化的速度就愈慢,而且還成線性關係。洪惠風指出,過去認為血管阻塞是造成心肌梗塞的禍首,後來有愈來愈多的研究發現,血管壁增厚才是造成心肌梗塞的主要原因。

也就是說,心臟血管阻塞多少與日後是否會發生心肌梗塞是兩回事,真正會導致心肌梗塞的是心臟血管的「鈣化」指數,洪惠風解釋,鈣化指數代表血管壁的厚度,分數愈高日後發生心肌梗塞的機率愈高。而血管鈣化的速度取決於LDL。

LDL過高會造成血壁增厚

洪惠風將血管壁比喻為一座垃圾掩埋場,隨著年齡的增加,會逐漸增厚、變硬,進而引發心肌梗塞。垃圾掩埋場也有使用年限,年輕時若過度使用,到了一定年紀,剩餘的空間相當有限,當有一天垃圾場無法負荷的時候,血管壁就會產生血栓破裂,引發心肌梗塞危及生命。

他強調,血管壁會隨著年齡增長愈來愈厚,且增厚的速度跟LDL成正比,通常數值大約在LDL愈高動脈硬化的速度就愈快時會停止增厚。以LDL 254mg/dL的人為例,動脈硬化的速度大約是LDL 94mg/dL人的9倍,換句話說,LDL254mg/dL的人只需要一年,就會達成LDL 94mg/d的人9年增加的血管壁厚度。

LDL控制在70-80mg/dL可延緩動脈硬化

也就是說,LDL 254mg/dL的人,比LDL 94mg/d更早就會出現動脈硬化,血管壁也很快就變得非常厚,且隨時都會崩塌。洪惠風說,這時只要遇到一點颱風地震,就會心肌梗塞。他覺得預防心肌梗塞,要做好水土保持,控制三高、戒煙、運動之外,將LDL控制在70-80mg/dL,才能停止血管老化。

17世紀英國的醫療先驅湯瑪士西登漢有一句名言「你的血管有多老,人就有多老」(A man is as old as his arteries.);換句話說就是想要減緩人的老化,就要從減緩動脈的老化做起。洪惠風也持同樣的看法,LDL降低的同時,不只是數目字,更重要的是減緩了動脈硬化的速度,增加了血管壁上粥塊的穩定度。

膽固醇過高如何解?

有愈來愈多的研究顯示,當人體LDL愈低的時候,動脈硬化的速度就會變慢,而當動脈硬化速度變慢的時候,老化的速度也會慢下來。洪惠風說,雖然目前並沒科學證據顯示,LDL愈低愈好,至少目前的研究證實,可以阻止動脈硬化的速度,這就是為什麼心臟科醫師把自己的LDL控制得一個比一個低的原因。

所謂的「膽固醇過高」通常被分為以下3大類:

- 總膽固醇過高

- 低密度脂蛋白(LDL)過高

- 高密度脂蛋白(HDL)過低



當膽固醇數值超標時,醫師通常會建議患者調整飲食與生活型態,若是糖尿病和心臟病患者或病況未見改善、數值嚴重超標,則會建議接受藥物治療。洪惠風表示,血液中膽固醇生成的來源有兩個,80%自體合成、20%來自飲食,食物中的膽固醇對健康的威脅比自體合成的還大。

少碰反式脂肪、油炸食物

因此在門診他會建議患者少吃高糖、高鈉、反式脂肪等3大類食物,特別是油炸、奶精等,會造成LDL升高。洪惠風分享臨床病人經驗,有些人吃蛋黃會讓膽固醇升高,有些人不會;有些則是吃麵包,但將麵包改成饅頭數值就下降了。

血中膽固醇過高會增加心血管疾病等風險,因此定期健康檢查,了解自己血中膽固醇數值是很重要。若膽固醇超標建議與醫師討論後使用藥物,讓血中膽固醇維持在正常值,使自己的心血管更健康。

