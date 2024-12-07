換眼鏡｜眼鏡一戴好幾年不換？醫揭度數不合影響、現3症狀需更換

眼睛近視、遠視和老花度數是會改變的，很多人都忽略，往往眼鏡一戴就是萬年不換！專家提醒，若有3種症狀出現時，第一個要先懷疑眼鏡度數是否該調整了。



台灣眼科醫師粘靖旻指出，長時間配戴不適合的眼鏡，可能會對視力和眼部健康造成負面影響。但許多人在配戴眼鏡後，往往容易忽略眼鏡是否已經過期，或不再適合自身的視力需求。事實上，隨著時間的推移，視力可能會產生變化，鏡片戴久了，風吹日曬也會老化。更換新的眼鏡有幾個重要的觀察指標。

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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度數不合帶來的不適症狀

粘靖旻指出，如果發現看東西愈來愈不清楚，這很可能意味著視力已經改變，眼鏡度數不再適合，應該考慮進行視力檢查，並更換新的眼鏡。長時間配戴不合適的眼鏡，不僅會導致視力模糊，還可能引發頭痛和眼睛疲勞等問題。

為何引發頭痛眼睛疲勞？

當眼鏡度數不合適時，粘靖旻表示，就會不斷地調整眼睛的焦距，才能看清物體，這會導致眼部肌肉過度使用，進而引起眼部不適或頭痛。因此，如果經常在使用電腦或閱讀時感到眼睛酸澀脹痛，這也可能是眼鏡度數不合適的信號。

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為何影響視野清晰度？

粘靖旻指出，眼鏡長期使用後，鏡片容易出現刮痕，這些刮痕會影響視野的清晰度，讓人看東西變得模糊不清。此外，眼鏡框架也可能會鬆動或變形，戴起來不舒服，甚至影響眼鏡的穩定性。她建議，若發現眼鏡出現磨損或損壞，應及時更換新眼鏡。

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為何會增加駕駛風險？

粘靖旻解釋，夜間視力變差通常是因為眼睛對光線的反應能力減弱，而這可能與眼鏡度數不合適有關。視力變差會增加夜間駕駛的風險，因此如果發現夜間視力下降，應盡快就醫，檢查是否需要更換新的眼鏡來改善夜間視力。

雙眼視差會看不清楚

如果發現雙眼無法同時對焦，嚴重時甚至需要閉上一隻眼才能看清東西時，粘靖旻說，應該馬上進行視力檢查，可能需要更換不同度數的眼鏡，來調整雙眼的視力平衡。

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