糖尿病｜頭髮稀疏、滿臉暗瘡恐中招？7大臉部徵兆超過3項就醫檢查

台灣家醫科醫師李思賢指出， 許多人在糖尿病初期無明顯症狀，但能從「臉上」看出一些端倪，早期糖尿病臉部警訊，包括眼周腫脹、毛髮狀態到皮膚糖化的變化，都透露著高血糖的可能性。



台灣初日診所家醫科暨減重專科醫師李思賢在Facebook中發文引述2018年一份法國研究顯示，長期攝取精緻碳水化合物對成年人的臉部吸引力會產生負面影響，這意味著高血糖導致的高胰島素血症，會影響生長因子和性激素的分泌，不僅損害內臟健康，還會改變外貌特徵。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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李思賢根據臨床的看診經驗，整理出「7大臉部徵兆」，不過最準確的診斷方法還要透過專業的血液檢測。李思賢提醒，若民眾出現下述症狀超過3個，就建議盡速就醫抽血檢查。

1. 眼周浮腫／眼袋：除了年齡問題，眼周浮腫也與慢性發炎／胰島素阻抗有密切相關。

2. 頭髮稀疏／頭皮油亮：除了年齡與雄性禿，其實有部分的頭髮稀疏是甲狀腺不足所造成的，而甲狀腺與胰島素阻抗更密切相關。針對頭髮稀疏的問題，不只要檢查雄性荷爾蒙，也要檢驗胰島素、血糖數據。

3. 滿臉痘痘：體內荷爾蒙如果失衡，也很容易長痘痘，尤其在胰島素濃度較高的患者，長痘痘的機率比較高。中年後長痘痘不一定是清潔問題，更應該注意荷爾蒙可能已失去平衡，像是雄性素、雌激素、皮質醇或胰島素。臨床上可明顯觀察到若患者把飲食中的糖、炸物去除後，膚況改善非常明顯。

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4. 黑色棘皮症：黑色棘皮症為高胰島素引起的色素堆積，常見於脖子、腋下、鼠蹊部，或一些關節彎曲處會出現黑色素沉澱，一開始還以為是洗澡沒洗乾淨。有些小孩耐受性好，問題不會從抽血數據反映出來，反而先從皮膚反映出來。

5. 嘴唇／口腔乾燥：糖尿病會有多尿情況，容易導致嘴唇乾燥。

6. 齒痕舌：當水分累積高、舌頭較浮腫，貼合到牙齒周圍的舌頭範圍就會有些「牙齒的形狀」。其實不光是糖尿病，甲狀腺低下也會有齒痕舌。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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7. 臉上有斑：除了曬太陽及年紀大之外，血糖過高也會長斑！當身體長期處於高血糖狀態時，皮膚容易被糖化，就會長出斑。臨床上不少患者在糖尿病好轉後，膚況會獲得明顯改善，皮膚變得光滑、斑也變得比較少，從血糖保養皮膚更有效率。

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