眼睛健康｜白內障青光眼趨年輕化！10項眼睛健診篩檢疾病及早治療

現代人用眼過度，讓原先是年長者專利的白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變等有了年輕化趨勢。



若是疏於關心，造成不可逆的眼睛疾病侵襲就遺憾了，透過精密儀器，提供完整眼睛檢查，以達到疾病篩檢及早期治療的目的，這篇提醒民眾有哪些檢查可做。

10項眼睛健診（按圖👇👇👇）

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1. 視力檢查

包括視力檢查、電腦驗光、遠和近距離視力矯正檢查。視力檢查是最基礎的檢查項目，可檢查是否有屈光不正，有無近視、遠視、散光；遠和近距離視力矯正，則可精確測量並確定近視、遠視、散光、老花度數。

2. 立體感檢查

立體感是雙眼共同視覺的重要功能，指兩眼共同注視一個物體時，能有的三度空間感，藉此判斷物體之遠近深淺及距離。可幫助篩檢出內斜視或單眼嚴重弱視，而視力檢查卻呈現偽陰性之孩童。

3. 色盲檢查

透過石原氏色盲測試，檢查是否有辨色力異常或色盲，色圖由不同顏色的圓點所組成，其中隱藏著特定數字，通過閱讀這些數字來測試測試者的色覺辨識能力。

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4. 眼壓測量

眼壓測量則有助於早期發現青光眼等眼壓相關的問題，正常的眼壓值介於 10〜20 毫米汞柱之間，如果變動太大或兩眼差異太大，即要考慮是否有青光眼的可能。

5. 眼底檢查

眼底檢查可以觀察眼睛內部結構，精確檢查是否有視神經疾病玻璃體混濁（飛蚊症）、視網膜病變（退化、裂孔、剝離等）、黃斑部病變、新生血管、出血等問題。分為點散瞳劑眼底檢查（眼底鏡、間接眼底鏡檢查）、免散瞳眼底攝影（廣角眼底攝影）兩種。

6. 眼睛裂隙燈檢查

透過裂隙燈可以清楚觀察眼瞼、結膜、鞏膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、水晶體及前 1/3 玻璃體，檢查是否有眼瞼炎、角結膜病變及白內障。

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7. 眼球光學電腦斷層掃描儀（OCT）

能早期發現眼底黃斑部病變、黃斑部水腫、視網膜增生、視神經變化、糖尿病病變、青光眼病變、視網膜各種病變等，是協助眼科醫師精準診斷及早期治療的武器。

8. 角膜地圖儀

角膜地圖能精準測量分析全角膜表面任意點的弧度，檢測角膜厚度與弧度，篩檢是否有相關角膜水腫或病變，以及圓錐角膜，進一步得知是否適合進行近視雷射。

9. 視野檢查追蹤

視野追蹤是量度單眼能看到的寬廣度和敏感度，對於診斷青光眼、視網膜色素病變和影響視野的腦部病變，例如腦部創傷、腦部腫瘤、出血及視神經萎縮等，是十分重要的檢查。

近視恐致4大眼科併發症（按圖看清👇👇👇）

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10. 角膜內皮細胞檢測

內皮細胞檢測是角膜健康評估的工具，通常在白內障、近視雷射等手術前會使用。其能將角膜與角膜內皮層的情況清楚呈現，對於隱眼族眼角膜缺氧、角膜內皮營養不良、圓錐角膜和角膜創傷等，提供了清晰圖像，以利即時診斷。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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