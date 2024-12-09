頸痛｜便秘、手麻是頸椎退化警號？醫揭多因低頭性工作及玩手機

你有過脖子痛、手臂麻麻的情況嗎？其實這些症狀可能是頸椎退化的警訊，很多人都沒察覺。台灣一位牛肉攤老闆娘因為頸椎問題，手臂麻痛到無法正常工作，後來確診為頸椎退化。專家提醒頸椎退化的警訊，並分享「病人要如何確保治療方案發揮最好效果」的方式。



手臂突然有麻痛感是頸椎出問題的警訊

「主任，我最近一個月右邊手臂整個麻痛，脖子往後仰就有電到的感覺，右手大拇指跟食指也麻麻的，後腦杓到了下午就緊緊的，很不舒服」。這是一位在市場經營牛肉攤的65歲左右老闆娘，來到台灣西園醫院骨科暨骨微創中心主任魏志定醫師的門診時所訴說的症狀。

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經過X光檢查，魏志定發現病患第五、六頸椎椎間板有退化現象，於是先安排復健拉脖子，並給予強效止痛藥物。經過兩周保守治療後，症狀未見好轉。進一步以磁振造影掃描，顯示第四、五、六頸椎椎間板突出、退化，有明顯神經壓迫。

在與病人詳細解釋及溝通後，病人接受了手術治療。魏志定採取前開第四、五、六椎間板切處，並分別植入一固定式支架及一個人工椎間板，整個手術時間約一個半小時，出血量小於5c.c.。術後四小時，病人即可下床、進食，無須導尿管留置，並於次日早上換藥後出院。術後使用軟式頸圈保護六周，病人自覺疼痛已改善近八成，惟手指仍有些許麻木。兩周後症狀幾乎完全消失，病人可回市場從事較輕鬆的工作。

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頸椎退化是現代文明病！多因低頭性工作及滑手機

魏志定說明，頸椎的退化性病變可說是現代人類的文明病之一，除了與病人本身體質有關，也和低頭性的工作（如牙醫、電腦工作人員等）以及長時間滑手機有關。退化的部位以第四、五、六頸椎最常見，除了椎間板突出壓到神經，引起手臂麻痛無力外，嚴重時可能造成「頸椎脊髓病變」。

頸椎脊髓病變是什麼？症狀難以察覺，延誤就醫恐影響復原

頸椎脊髓病變（cervical myelopathy）是頸椎外科醫師最棘手的問題。由於神經壓迫是慢慢出現，病人通常不自覺，等到出現步態不穩、手部靈活度變差、全身緊緊的、便秘、解尿困難時才來就醫。此時磁振造影影像常見到脊髓已有纖維化現象，手術後恢復緩慢且不完全，甚至不會恢復，因此必須小心診斷及治療。

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醫病充分溝通，掌握治療時機免延誤

魏志定強調，脊椎有問題一定要先看醫師，不要因為害怕而尋求偏方，導致病情延誤。他在門診時常與病人分享幾個觀念：

1. 不是所有的毛病都要開刀，而是要依問題的輕重及病人狀況而定，能夠吃藥、復健的保守治療都應該先嘗試。

2. 多問幾個意見，所謂的第二意見，甚至第三、四個意見，才能讓自己更了解病況，並且對治療方式更有信心。

3. 醫病共享決策，病人必須對自己的問題、原因及治療方式有充分的了解，再與可信任的醫師共商解決的方法，才能獲得最佳結果。



隨著科學進步，頸椎手術不再像十年、二十年前那樣令人害怕。魏志定鼓勵大家多與醫師溝通，不要延誤治療時機，造成不可彌補的損失。

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