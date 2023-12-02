頸椎健康｜轉脖子是自殘行為？4原因引起聲音1行為比扭脖子更傷頸

坊間傳說：「轉脖子是一種自殘的行為」，這個動作容易造成骨刺跟關節的退化。這究竟是不是真的呢？



醫師表示，其實轉脖子無妨，可透過3種檢查確認頸椎狀況，但現代人有「一個動作」，對頸椎的傷害才是更大的。

為什麼轉脖子會有聲音？（按圖看清👇👇👇）

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許多人肩頸痠痛的時候會轉脖子放鬆一下，如果聽到頸部傳來「咔咔」的聲音，會擔心是不是頸椎出狀況了。台灣柏忕健康管理中心主任韋朝榮醫師在「醫NOTE」YouTube頻道表示，其實不用過度緊張，這是所謂的「頸椎彈響」，轉脖子放鬆一下無妨，以下是發生彈響的原因：

1. 頸椎關節裡的氮氣

當維持同一個姿勢較久，關節內的壓力會變成負壓，脖子轉動的時候，附近的血管裡面，有一些本來在血液當中溶解的氮氣，會跑到關節裡面，這時候會發出聲響，那就是關節內的氣泡聲音。

2. 肌腱韌帶與關節摩擦

長時間固定同一個姿勢不動，頸椎的肌肉會形成緊張僵硬的狀態，這時做動作的時候，關節周圍的韌帶開始滑動，可能會產生錯位，在滑動的當下，也會有一些摩擦產生的聲響。

3. 頸椎軟組織與韌帶相互摩擦

軟組織包括筋膜、肌肉跟韌帶，轉脖子的過程中，會互相滑動摩擦，而製造出聲響。

4. 頸椎關節磨損關節

如果出現磨損的時候，軟骨跟硬的骨頭之間也容易有相對活動，這時也會產生一些聲響。

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轉脖子太快，會受傷嗎？

台灣韋朝榮醫師提醒，要注意避免轉動的角度過大，或者轉動的速度太快，這些動作容易造成頸椎關節受傷，也會造成脖子附近的軟組織，包括韌帶、肌肉的拉傷。

安全轉脖子的方式

若是有頸椎疾病的人，轉脖子要慢慢的轉動來做放鬆，盡量不要讓別人幫你轉動，因為對方不曉得你受傷的情況、能承受的力道程度。也盡量不要做頸部的推拿按摩，因為按摩師力道沒有控制好的時候，可能會讓頸椎受到傷害。

轉脖子會長骨刺嗎？1動作比轉脖子更危險！

台灣韋朝榮醫師表示，長骨刺跟「長期姿勢不良」比較有關，譬如很多人會低頭玩手機，或看平板追劇，這對頸椎的壓力是長期性的，容易造成退化性關節炎，甚至會造成椎間盤突出，久而久之就會形成骨刺，甚至還會有人嚴重到壓迫到頸椎神經，引起疼痛，造成肢體無力等症狀。

低頭玩手機對頸椎的傷害，可能比轉脖子更嚴重，平時要記得維持良好的姿勢，玩手機的時間不要太長，也要避免久坐、久站，維持同一個姿勢過久時，要起來活動一下來紓緩。

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擔心長骨刺，有哪些檢查能確認？

1. X光檢查

最常使用來初步判斷是否有長骨刺的工具，可以清楚照出骨刺的大小、位置以及嚴重程度，也可檢視頸椎骨骼及排列。

2. 電腦斷層（CT）

可更細檢視頸椎關節有沒有脫位，是否有脊椎骨病變，以及是否有椎間盤突出。

3. 磁力共振（MRI）

可用來檢查更深層的軟組織結構，包含脊椎、脊髓、神經根、韌帶、肌肉等，不僅可以看到骨頭的排列，也可以看到關節附近的神經有沒有受到壓迫，做出更精確的診斷，提供給醫師做進一步治療處置。

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