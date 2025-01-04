背痛｜腰痛纏身點算好？專家盤點疼痛成因、必學5招預防下背痛

幾乎每個人都曾為「下背痛」所苦！統計顯示，6到9成的人一生中可能會遭遇這個困擾。雖然下背痛如此普遍，卻8成的患者無法獲得確切的診斷。不禁讓人好奇，引發下背痛的原因是什麼？為什麼會反覆發生？



在日常門診中，因下背痛前來求診的患者比比皆是，足見這個問題對許多人造成困擾。台灣國泰綜合醫院疼痛中心主治醫師陳世鴻指出，無論是長時間久坐工作，還是搬重物，都可能導致下背痛。雖然有些人的疼痛會隨時間自行緩解，但也常常出現「休息後稍微好轉，沒多久又復發」的情況。

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陳世鴻表示，許多人經歷腰酸背痛都以為自己是椎間盤突出導致的，但並不是每個下背痛都與椎間盤有關，包括：神經壓迫、肌肉肌腱、韌帶、關節、骨頭，都有可能是造成下背痛的元兇。若是神經壓迫，則疼痛可能會延伸至腿部，並常伴隨有麻木的感覺。

為什麼會下背痛？

新英格蘭雜誌（New England Journal of Medicine）過去發表的文獻指出，有85%下背痛患者是機械性下背痛，這類患者不一定可以找到疼痛的原因；另外15%下背痛則是與病理性或血管性的病變有關，包括：癌症、感染、發炎、風濕免疫疾病、血管疾病等。

引起下背痛的原因相當複雜，臨床上最常的原因包括：

​​1. 骨骼、肌肉、神經或關節問題：

這是最常見原因，例如因脊椎的滑脫肌肉的受傷引發疼痛，除此之外，薦髂關節的疼痛也會牽扯下背疼痛。

2. 神經受到壓迫：

有時候椎間盤或骨頭壓到神經，疼痛會從下背部傳到腿，有時候坐骨神經痛就是指這個問題。

3. 其他原因疼痛：

脊椎骨之間有小面關節，這種關節發炎也會疼痛，椎間盤的發炎或是破裂也會疼痛，還有其他較少見的其他原因的疼痛。



下背痛如何診斷？

當出現下背痛到醫院求診，醫生通常會先問你有沒有受傷，疼痛持續多久，接著會做一些簡單的檢查。之後再根據懷疑你下背痛的原因，安排一些檢查，初步可能會做X光，如果有必要會另外安排神經傳導檢查、磁力共振（MRI）或電腦斷層掃描（CT）。

對於大多數下背痛的人來說，這些檢查可能並不需要。陳世鴻說，是否再做進一步詳細檢查，醫師會留意患者是否有突然體重下降、持續發燒或無法控制大小便等情況，若有表示是身體有其他更嚴重的問題，才會安排更高階的影像檢查。

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如何治療？

大部分的下背痛可以通過復健等物理治療方式來緩解，但如果疼痛持續，可能需要更進一步的治療。陳世鴻強調，若患者因某些原因藥物和復健已經無法有效控制疼痛，則可以考慮介入性治療合併復健治療，常見的介入性治療包括：神經阻斷注射、​高頻熱凝治療、增生治療、​PRP治療（富含血小板血漿治療）。

如果疼痛非常嚴重，或其他治療方法無效，手術可能是最後的選擇。手術通常適用於椎間盤嚴重突出或脊椎狹窄的患者，常見的手術包括椎間盤切除術或脊柱融合術。

5招預防下背痛

預防下背痛其實可以從日常生活的小細節做起，這裡有幾個簡單的方法：

​1.​ 保持良好姿勢：不論是坐著還是站著，盡量保持脊椎的自然彎曲，不要長時間駝背，這對預防下背痛很有幫助。

​2.​ 多運動：定期進行一些強化核心肌肉和背部肌肉的運動，這樣可以幫助脊椎更穩定，減少疼痛發作。

​3.​ 正確搬重物：如果需要搬重物，記得彎膝用腿部的力量，而不是直接彎腰搬東西，這樣可以減少對背部的壓力。

下背痛如何治療？（按圖率先了解👇👇👇）

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​4.​ 保持適當體重：過重會給脊椎帶來額外負擔，保持健康體重能有效減少下背痛的風險。

​5. ​避免久坐不動：長時間坐著會讓背部肌肉緊繃，建議每隔一段時間站起來走動一下，活動背部，讓肌肉放鬆。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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