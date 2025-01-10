脫髮｜髮量變少雄性禿3症狀！2部位髮質軟塌要小心把握挽救黃金期

現代人壓力大，落髮成為普遍的文明病。台灣毛髮專家黃怡婷指出，眾多落髮原因當中，尤其以雄性禿的盛行率最高。據統計，半數男性在40歲前就會到達雄性禿第3期，最嚴重甚至達第7期；而有雄性禿家族史的男性，機率更達一般男性的2倍。



雄性禿主因：體質遺傳 毛髮愈長愈細短

台灣黃怡婷醫師解釋，雄性禿與遺傳的關係密切，屬於一種多基因遺傳，也就是俗稱的「體質」。雄性禿是一種代謝異常，主要是體內5α還原酶將睪固酮代謝為二氫睪固酮（DHT），與頭皮上的雄性激素接受體結合後，引起頭髮毛囊萎縮、縮短生長期，逐漸變成細短難長的頭髮。

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雄性禿3症狀：髮質、髮量逐漸惡化

黃怡婷說明，嚴重的雄性禿可能從青春期就逐漸發生，平均在30至40歲時頭髮掉得最多。雄性禿初期的症狀包括：

髮質變得軟塌

禿髮部位集中在頭頂，尤其是前額和後方髮旋，而後腦杓和耳朵上方的頭髮較不受影響。

生長周期變短、掉髮增加

洗髮、吹髮、梳頭時的落髮明顯增加。正常人一天約有50至150根落髮，若已經掉到兩、三成，在燈光下、頭髮濕的時候會很容易看到頭皮暴露。

頭髮萎縮造成頭皮暴露

黃怡婷指出，男性好發部位是前額髮際線後退和髮旋頭皮暴露，俗稱「M字禿」、「地中海禿」。女性則是呈現瀰漫性分布，以分髮線變寬來表現，頭髮密度降低但不會完全禿光，仍維持原有的髮際線位置。

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透過髮絲檢測有助診斷雄性禿

台灣黃怡婷醫師提到，透過顯微放大鏡檢測頭髮粗細是否均勻一致，就可以判斷是否為雄性禿的典型型態。如果細髮超過一定比例，加上病史詢問、禿髮位置和型態的辨認、排除外在因素，就可以確診是否為雄性禿，並不一定需要做侵入性的頭皮切片或抽血檢查。值得注意的是，西方人有些因睪固酮過高造成DHT增加而引起雄性禿，但東方人幾乎不太會有抽血數值上的異常，除非因健身需求額外補充睪固酮。

及早治療 把握黃金期挽救髮量

許多人在雄性禿初期都會選擇逃避、自我安慰，常聽到「一定是最近工作壓力太大」、「我好像天生額頭就偏高有點M」、「我天生就是細軟髮」等藉口，因而錯過治療的黃金期。

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台灣黃怡婷醫師強調，雄性禿初期頭髮還能正常生長，只要遵從醫囑、對症下藥，就有相當高機會可改善。一旦頭髮萎縮成細寒毛或杵狀毛，則只能靠植髮手術才能恢復成正常的粗長髮了。

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