脫髮｜長期使用同款洗頭水會禿頭？挑選洗髮水4建議避免劣質產品

長期使用同款洗頭水（又稱洗髮水、洗髮精），髮質會愈來愈差，甚至禿頭？許多網友言之鑿鑿，認為應該經常更換洗頭水。



對此，台灣食藥署認為，市面上洗頭水成分多為國際化妝品廣泛使用的成分，無須擔心長期使用同款洗頭水，讓髮質變差或禿頭。不過，台灣皮膚科醫師趙昭明表示，如長期使用劣質的洗頭水，確實有可能引發大量掉髮。

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美容院使用劣質洗頭水 讓熟客掉髮嚴重

趙昭明表示，曾收治1名嚴重掉髮、頭皮發癢的年輕粉領族，其主訴經常至美容院洗頭，但幾個月後，頭皮狀況變差，且非常癢，更可怕的是頭髮一把一把地掉。經過詳細問診，找到可能的罪魁禍首，應該是美容院劣質洗頭水，外加美容院員工的指甲過度搔抓。

趙昭明說，部分美容院選購廉價的髮用化妝品，都是一大桶，再自行分裝，節省成本，但這類產品大都添加介面活性劑等石化成分，容易產生刺激性，如果持續使用，真會出問題。

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挑選洗頭水有4建議 不一定每人都適合潤絲

該如何選擇洗頭水？趙昭明提出4大建議：

1. 選擇知名廠牌，不要購買來路不明、價格低到離譜的洗頭水。

2. 頭髮容易出油者，可以選擇質地透明、具有透光性的洗頭水，洗淨力較強。

3. 髮質偏乾，不宜選擇洗淨力太強的洗頭水，避免頭皮洗得太乾淨而發癢。

4. 並非每個人洗髮後均要使用潤絲精，如頭髮偏油者就不適用，以免引發頭皮炎。



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此外，洗髮時，水溫應在40至42℃，如果水溫太熱，易將頭皮上的油脂洗得太乾淨，使得頭皮發癢及掉屑。如果用太冷的水洗頭，一旦頭部血管收縮，就可能引發頭痛。

台灣食藥署指出，每天洗髮吹髮時落髮50至70根，均屬於正常範圍，如果嚴重落髮、甚至出現禿頭跡象，建議至皮膚科門診就醫，及早找出病因。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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