護髮｜季節交替一直掉髮點算好？中醫傳授養髮秘訣煮這湯防脫髮

隨著季節交替，掉髮問題日益嚴重，中醫師表示，頭髮反映的是體內肝、腎健康狀態，掉髮時除了擔心外在美，更應該注意體內的健康狀況，建議試試中醫的養髮祕笈，養出一頭烏黑秀髮。



精氣盛、血旺頭髮才黑

《黃帝內經》曰：「肝藏血、髮為血之餘」，意思是說，頭髮和肝血之間有密切的關係，頭髮生長所需的養分，仰賴充足的血液供應，如果因為偏食、貧血、血虛、營養不良等原因，導致供應頭皮的營養缺乏，便可能造成落髮；而「腎藏精，其華在髮」，腎臟在中醫學中負責著藏精的功能，精氣生髓，髓通於腦，腎精能化為血，精盛才能血旺，血旺才能使頭髮烏黑亮麗。

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因此若有情緒不佳、容易發怒，經常肝火上揚的情況；或是生活工作壓力太大，沒有適時宣洩，造成肝氣鬱結，都會影響肝的疏泄功能，阻礙養分運送至頭皮，使髮絲枯槁脫落，加上肝血虧虛，頭髮就會一直掉，建議可以使用疏肝解鬱之中藥方劑調理，同時學習排解壓力。

七寶美髯丹滋腎養血

彭溫雅說明，針對肝血虧虛的落髮，中醫會建議當歸為主的相關方劑，如當歸補血湯或四物湯等；有一個常用的經典方劑「七寶美髯丹」，出自於《醫方集解》，用於滋腎養血，含有製何首烏、茯苓、懷牛膝、當歸、枸杞子、菟絲子、補骨脂等七種中藥材，用於滋陰養血、調理肝腎，臨床上也可用於延緩白髮生長及預防落髮。

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優質蛋白質防掉髮

彭溫雅建議，想要預防落髮，可多吃優質蛋白質，如瘦肉、蛋類、海鮮類、豆類等食物；「黑色入腎」，黑色食物可補益腎精，如黑芝麻、黑木耳、黑豆等；含鐵可補血的龍眼乾、紅棗、葡萄等，也可多多食用；此外，蘊含碘、鐵及B12的海藻類，如海帶、紫菜，是預防貧血的重要營養素，也能使頭髮得到充足養分。

作息方面，晚上11點到凌晨3點，經絡循環至肝膽經絡，如果能養成11點以前就寢的生活習慣，讓肝經獲得充分的修復，養足肝血，頭髮更能恢復正常生長。規律運動的習慣有助於紓壓，特別著重循環較差的下肢及肩頸部位，透過提升體內的氣血循環，使血液暢行無礙，也能有效將體內養分帶至頭皮，讓頭髮烏黑濃密不容易掉落。

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何首烏雞湯防掉髮

材料：製何首烏5克、當歸5克、枸杞5克、烏骨雞雞腿肉1支

步驟：將中藥材洗淨後，與烏骨雞雞腿一同放入鍋中，清水淹過雞腿。置入電鍋內，在外鍋放2杯水，按下開關，跳起即可食用。



效用：製首烏能補肝腎、益精氣、烏鬚髮、強筋骨。多用於血虛萎黃、眩暈耳鳴、鬚髮早白、腰膝痠軟等。經過炮製後的何首烏不含毒性，可安心使用。

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