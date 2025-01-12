止痛藥吃得多有抗藥性？認清抗藥性、耐藥性分別　正確使用免傷身

止痛藥是大眾經常使用的藥品之一，常見的市售止痛藥包含中樞止痛藥（乙醯胺酚類，Acetaminophen）和非類固醇類消炎止痛藥（ NSAIDs），另外還有一種類鴉片止痛藥（Opioids），受管制需由醫生開立處方使用。



台灣食藥署表示，關於止痛藥的使用，不少人心中存有疑問與迷思，像是「吃止痛藥是否會產生抗藥性？」「剛開始痛就要吃止痛藥嗎？」其實這些問題不僅涉及抗藥性與耐藥性的概念，還會涉及止痛藥的使用時機與劑量。

▼如何正確使用止痛藥？（按圖看清👇👇👇）

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吃止痛藥有抗藥性？ 其實你搞錯概念了！

首先大家需要明確區分「抗藥性」與「耐藥性」這2個概念。台灣食藥署解釋，抗藥性（Drug resistance）通常指的是細菌、病毒等病原體在抗生素或抗病毒藥的作用下，逐漸變得不受藥品的效果影響。這意味曾經有效的藥品，可能會隨著時間的推移而失去療效，導致疾病難以控制或治療。

耐藥性（Drug tolerance）則是指人體在頻繁使用某些藥品後，效果逐漸減弱，需增加更多的藥量才能達到相同的效果。與抗藥性不同的是，耐藥性是身體的適應過程，而非病原體的變異。

台灣食藥署直言，當有人問到「吃止痛藥是否會產生抗藥性？」實際上是混淆了抗藥性與耐藥性。尤其是非類固醇類消炎止痛藥與抗生素不同，前者並不會直接對細菌或病毒起作用，因此，止痛藥不會導致病原體對藥品產生抗藥性。

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類鴉片止痛藥長期使用 身體恐出現耐藥性

然而，台灣食藥署提到，長期頻繁地使用止痛藥，尤其是類鴉片止痛藥（如可待因Codeine、嗎啡Morphine或吩坦尼Fentanyl），確實可能導致耐藥性。隨著身體逐漸適應藥品的作用、對於藥品的反應不像當初那麼敏感，患者可能需要增加劑量才能達到相同的止痛效果因此，應在醫生指導下謹慎使用此類止痛藥，避免過度依賴。

不同情況下，止痛藥的使用時機可能會有所不同。台灣食藥署指出，當疼痛症狀剛出現時，如果是短暫、輕微的疼痛，可先觀察一段時間，看疼痛是否會自行緩解，在這種情況下，無須立刻使用止痛藥。若是已知的慢性疼痛或特定的急性疼痛，如偏頭痛或生理痛，則儘早使用止痛藥會更為有效。因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。

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最後，台灣食藥署提醒，止痛藥可以是有效且安全的，但必須在合理的使用情況下才能發揮最佳效果，提醒民眾應該依照藥盒或藥袋指示使用。雖然止痛藥不會直接導致抗藥性，但長期頻繁的使用還是有可能引發耐藥性問題，若依照指示使用後症狀依然沒有改善，建議諮詢醫生或藥劑師。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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