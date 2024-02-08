大掃除｜過年打掃準備年菜讓媽媽手復發？中醫3招預防5穴位按摩

臨近過年，許多人會趁著新年來臨前，在家中進行大掃除，加上年節備菜餚、設宴席，常須做剁、切、擰、 扭等動作，容易引發大拇指近手腕處的狹窄性肌腱滑膜囊炎，也就是俗稱的「媽媽手」。



中醫教你3招，有效預防手部不適。

中醫教你3招預防媽媽手（按圖了解👇👇👇）

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媽媽手的症狀是什麼？

台灣中醫師黃譯萱指出，媽媽手的主要症狀為大拇指近手腕處疼痛、甚至腫脹，做拇指伸直、屈曲等動作，且疼痛會特別明顯。若媽媽手反覆發作日久，則有可能有緊繃、沾黏等現象，會使拇指活動更加受限，甚至可能手腕處出現腫塊合併形成腱鞘囊腫。

中醫怎麼治療媽媽手？

黃譯萱表示，媽媽手的起因為「勞損」，即肌肉、韌帶的超負荷使用，導致局部經絡氣滯、瘀阻，亦有筋錯縫的情形導致媽媽手的產生。中醫在治療媽媽手時，會利用骨傷科理筋正骨手法、內服外敷藥物，搭配針灸治療，能解除急性期疼痛外，也可防範症狀復發。

4個大掃除NG行為（按圖看清👇👇👇）

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預防媽媽手 中醫教你3招

黃譯萱提到，想要有效預防媽媽手，可利用以下3招：

1. 適當休息

想要預防媽媽手最重要的就是適當休息，特別要減少以大拇指單獨施力或承受重力的動作，產後婦女由於韌帶較為鬆弛，更有可能產生媽媽手，不管親餵或瓶餵的媽媽都要注意不可過度使用拇指，若是親餵可改採較省力的姿勢，如搖籃式抱法、橄欖球式抱法避免造成手腕負擔。

2. 配戴護具

選用大拇指固定型護腕，可限制部分拇指與手腕之活動，若有長時間做重複動作時，可在工作時配戴護具防止過度使用。

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3. 穴位按摩保健

在勞作後可按摩幾個穴位來放鬆緊繃的肌肉，疏通氣血、預防勞損。媽媽手取穴概念以「經之所過，病之所治」，除可針灸穴位治療外，平時亦可作為保健按摩合谷穴、列缺穴、手三里、陽谿穴、曲池穴等穴位來保養手部。

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