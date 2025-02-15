服藥須知｜服用膠囊咬破後吞效果好？專家提醒：恐影響藥效兼傷胃

膠囊是1種常見藥品劑型，方便吞服，且可避免藥品氣味過於刺鼻，但部分民眾因吞嚥困難而將膠囊打開或咬破膠囊服用，台灣食藥署提醒，這是錯誤的用藥方式，會破壞藥物釋放速率和作用時間，進而影響藥效，或是刺激胃部，引發腸胃不適。



膠囊咬破服用！恐提前溶解引起問題

台灣食藥署表示，膠囊可分為「緩釋膠囊」、「腸溶膠囊」等2大類，前者可在較長時間內逐漸釋放藥品成分，後者會在腸道釋放藥品成分，進而達到最佳的藥物治療效果。

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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若將膠囊打開或咬破服用，藥品成分容易在口中、胃中提前溶解，除了會導致原來設計的藥效緩慢釋放的效果被破壞之外，也可能會導致其他服藥問題，例如增加對胃部的刺激。台灣食藥署提醒，吞嚥困難的患者應諮詢醫師或藥師，選擇合適的劑型及服用方式。

此外，膠囊劑型藥物在服用時應搭配足夠的溫開水或冷開水，否則在口腔乾燥的情況下容易卡在食道，服用足夠的水可以幫助膠囊順利進入胃部，但是要注意避免使用熱開水，以免高溫軟化膠囊外殼，造成服用上的不適。

不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

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吃藥配水多重要？專家：水不足恐釀危害

台灣前台北市藥師公會理事長張文靜表示，服用藥物時，必須搭配足夠的開水，如果水分不夠，藥物可能黏附在食道黏膜，或是胃壁黏膜，造成黏膜表面灼傷，造成傷害。

因為藥物可能偏酸性、偏鹼性，只要水分不夠，膠囊表面就可能附著在黏膜表面，造成黏膜灼傷。此外，也可能讓藥物提早崩散，降低預期治療效果。張文靜強調，在服用一般膠囊錠劑藥物時，應配足夠的水。

哪些中藥不能和西藥一起吃？（按圖了解👇👇👇）

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事實上，吞食健康食品，也必須合併大量開水，張文靜表示，台灣曾有一名30多歲女性服用減重藥物，因為水喝得不夠多，以致錠劑附著在食道黏膜，原本應該在胃部膨脹的纖維錠，卻提早在食道膨脹開來，以致引發身體不適。

值得注意的是，服用藥物之後，不可馬上躺平，這也可能增加沾黏食道的風險，一般建議，服用睡前藥物的最佳時間點為躺床前半小時。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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