久坐｜上班族久坐死亡風險增22%？健康操3階段緩解痠痛與壓力

許多上班族由於長時間久坐和不良的工作姿勢，面臨健康問題，如肩頸僵硬、肌肉痠痛、腰下背痛等。



為改善健康問題，台灣國民健康署推出「上班族健康操」，讓上班族可透過簡單的運動，減緩壓力、紓緩肌肉緊張，在繁忙的工作能增加身體活動量，保持活力。

久坐改善族群（按圖👇👇👇）

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上班族久坐影響健康 台灣國健署呼籲動起來

根據台灣國民健康署「2021年國民健康訪問調查」結果發現，台灣18歲以上台灣人身體活動不足率達54%，平均每天坐著時間長達6.1小時。根據加拿大2020年的研究指出，長時間「久坐」會增加各種身心健康的危害，包括認知功能不良、抑鬱、身體功能下降、失能、活動量不足及較差的生理健康，還會增加心臟病、癌症和第2型糖尿病的風險；研究結果發現相比於每日久坐不到7小時者，久坐超過9小時的人死亡風險會增加22%。

然而上班族一天有3分之1的時間都須坐在辦公室，實在很難擺脫「久坐」現象，為中斷上班族久坐情形，台灣國民健康署攜手專業團隊推出「上班族健康操」，提供上班族不受工作場域及服裝限制限制、簡單易學又能提升身體活動量的健康操。

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久坐有解 健康操3階段 紓緩肌肉緩解壓力

為促進全齡健康體位，支持多元身體活動場域，2024年推出「上班族健康操」影片，攜手復健科醫師、物理治療師、職能治療師、運動及公共衛生專家組成專家諮詢團隊，設計出簡單易學的動作，搭配不同節奏的音樂，強調正確的身體動作及呼吸技巧，幫助員工儘快找到適合自己的活動節奏。

影片提供清晰的動作指導和注意事項，並輔以字卡提醒。期望職場能每天提供員工上、下午各15分鐘的時間運動，每天累積30分鐘，有助於紓緩肌肉、釋放壓力，促進愉悅心情。

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15分鐘「上班族健康操」包含3個階段：

▸階段1：動態暖身（2分鐘，共9種動作）：起身動一動，肌肉伸展，活動關節。

▸階段2：主要運動（10分鐘，共32種動作）：增加運動強度，提升心肺功能。

▸階段3：靜態收操（3分鐘，共13種動作）：緩和身體肌力與柔軟度，回到安穩狀態繼續工作。



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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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