補鐵食物｜孕婦常面臨缺鐵性貧血困擾？5類食物補血維持好氣色

鐵不僅是血紅素的原料，還助能量轉換，缺乏會降低代謝與免疫力。鐵質攝取對女性相當重要，尤其孕婦，不少孕媽咪常面臨缺鐵性貧血的困擾。女性缺鐵吃什麼比較好？



營養師自曝經歷：懷孕後才發現缺鐵

許多孕媽咪在懷孕期間可能會遇到貧血的問題，台灣營養師夏子雯分享自己的經驗，她表示，原本以為自己體質強健不易缺鐵，懷孕前也有固定捐血，但懷孕後口味改變，逐漸不愛吃肉，尤其是紅肉，導致血色素Hb值下降至10.9，低於正常值12～16的範圍。為了維護自身與胎兒健康，她開始透過保健食品補充鐵質。

補充鐵質要吃哪些食物？（點擊圖片查看👇👇👇）

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缺鐵對身體健康有哪些影響？

一般人缺鐵性貧血的症狀，往往因貧血程度而有所不同，當鐵質缺乏而尚未形成貧血之際，通常不會有臨床上的異常，若是缺鐵情形持續惡化，影響紅血球製造，進而導致貧血與血氧的供應不足，此時會使人體細胞中的能量供應出現障礙，而產生臉色蒼白、疲倦、頭暈目眩、心悸、疲倦或胸悶等現象。

夏子雯提到，缺鐵會導致身體器官氧氣不足，孕婦可能出現疲勞、心悸、手腳冰冷、臉色蒼白、頭暈、呼吸困難等症狀，指甲與頭髮也易斷裂、缺乏光澤。對胎兒而言，媽媽缺鐵可能增加早產、出生體重過輕及生長遲緩等風險。

▼缺鐵性貧血會有什麼症狀？（點擊圖片查看👇👇👇）

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孕婦鐵質建議攝取量

一般女性與前兩個孕期的孕婦，每日建議鐵攝取量為15毫克；進入第三孕期及哺乳期的媽媽，每日建議鐵攝取量提高至45毫克，以滿足自身與寶寶的需求。

補充鐵質要吃哪些食物？

1. 攝取富含鐵的食物：豬肝、豬血、鴨血、紅肉、蠔、牡蠣、文蛤等，都是補鐵營養後盾。

2. 多吃深綠色蔬菜：紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜等，每日攝取0.5碗煮熟蔬菜，有助補鐵及腸道健康。但植物性鐵質吸收率較低，需搭配維他命C提高。

3. 搭配維他命C提高吸收：餐後搭配富含維他命C的水果，可增強鐵質吸收。

4. 避免用餐時喝茶、咖啡：單寧酸與咖啡因會阻礙鐵質吸收，建議用餐2小時後再飲用。

5. 每天補充含鐵保健食品：搭配葉酸、維他命B6、B12，可快速補血、維持好氣色。



▼動物、植物各10大含鐵食材（點擊圖片查看👇👇👇）

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夏子雯提醒，補鐵需對症下藥，若是其他類型的貧血，反而可能造成負擔。因此，孕媽咪們若有貧血問題，務必諮詢專業醫師，確保自己與寶寶的健康平安。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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