腎病｜初期症狀不明顯20％患者首次就診即洗腎？醫1招逆轉腎功能

腎臟有問題的人不少，但早期卻幾乎沒有任何症狀。台灣腎臟科醫師洪永祥在健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》中分享一個案例，台灣一名上班族男性某天早上起床感到疲累，以為是感冒，沒想到看診後竟被告知必須立即洗腎。洪永祥也透露，腎病有5個症狀容易被忽略！



腎臟病初期症狀不明顯 20％患者首次就診即洗腎

台灣人慢性腎臟病的發生率逐年上升，台灣更是有「洗腎王國」之稱。台灣腎臟科醫師洪永祥表示，除了止痛藥、來路不明藥物的不當使用，以及三高疾病控制不佳等因素外，許多人認為腎臟病早期難以察覺，但實際上仍有跡可循。

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他指出，台灣約有20％的腎臟病患，在第一次看腎臟科時，就被宣布需要洗腎，這類患者被稱為「不知不覺者」。相對地，有些人會在體檢時透過抽血、驗尿、超音波檢查，及早發現腎臟問題，屬於「先知先覺者」。

洪永祥舉例，曾遇過一名上班族男性，某天早上醒來時感到全身無力、喉嚨痛，以為是感冒不適，沒想到在醫院檢查後，發現身上散發尿毒味，臉色灰白，呼吸中帶有阿摩尼亞味。這名男子被診斷出罹患慢性腎衰竭第五期，當天就被轉往急診室進行洗腎。

台灣腎衰竭95％是慢性腎衰竭 醫曝腎病10大警訊

洪永祥說明，台灣超過95％的腎衰竭屬於慢性腎衰竭，主要是由糖尿病、高血壓、蛋白尿、尿酸、痛風等疾病引起；從確診這些疾病到需要洗腎，平均需要25～30年的時間。

而腎臟疾病早期幾乎沒有症狀，直到第四期時才會出現明顯的徵兆。他提供一個口訣「泡、水、高、貧、倦」，分別代表泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦等症狀。除此之外，腎病還有5個症狀容易被忽略，就是夜間頻尿、抽筋、皮膚搔癢變黑、氣喘胸悶、噁心嘔吐等也都是可能的腎病表現。

洪永祥提醒，以上總共10個症狀，若同時出現3個以上的症狀，就應盡快尋求腎臟科醫師的協助。他表示，即使最後真的需要洗腎，也不必過於恐慌，只要配合治療，仍然可以維持良好的生活品質。

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泡溫泉可促進腎臟健康 掌握正確方法

平時該如何預防和延緩腎衰竭？洪永祥分享一個既舒服又有效的方法——泡溫水澡或泡溫泉。日本研究顯示，經常泡溫泉的老年人，其血壓跟沒泡溫泉者相比，平均低10mmHg左右，罹患高血壓的比例也較低。

洪永祥解釋，泡澡或泡溫泉可以促進微血管循環、排汗代謝毒素、增加新陳代謝、紓壓放鬆等，對腎功能有諸多助益。不過他也提醒，泡溫泉時水溫應控制在38～42度之間，避免過冷或過熱刺激交感神經。此外，泡溫泉前應補充水分，約喝250～300c.c.的水；若正處於發燒、傷口感染、大量蛋白尿等急性發炎反應期，則應暫緩泡溫泉。

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洪永祥特別提醒，洗腎患者剛洗腎完不要泡溫泉，建議隔天再進行，以免因過度脫水導致血壓驟降、休克的危險。泡溫泉時間以15分鐘為宜，不宜過長。

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