大腸癌｜排便正常、沒腹痛竟患大腸癌？醫提醒：有口臭要注意！

沒有腹痛、排便異常竟罹大腸癌！台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，最新研究發現，一些導致口臭的細菌，竟然與大腸癌有關，而其中最值得關注的細菌就是「S. moorei」。



台灣醫師張家銘在粉專「基因醫師張家銘 」發文提到，大多數人對口臭的理解很簡單，不是因為吃了大蒜、洋蔥，就是因為牙菌斑或蛀牙，但其實口腔裡住著上百種不同的細菌，其中有些細菌專門分解蛋白質，釋放出讓人口氣變臭的硫化氫、甲硫醇，「S. moorei」就是這些臭味製造機中的一員。

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張家銘指出，如果「S. moorei」只是從嘴巴跑到腸道那到還好，畢竟我們每天吃下去的食物裡也有各種細菌，可怕的是，當它一旦「安頓下來」，它竟然會開始幫助腫瘤生長。簡單來說，「S. moorei」這細菌就像是在幫癌細胞踩油門，讓它長得更快、活得更久。如果它在腸道裡越多，大腸癌的風險可能也會越高。

至於口臭是否為腸道發出的求救訊號？張家銘透露，有些大腸癌患者，早期根本沒有明顯的腸胃不適，沒有腹痛、沒有排便異常，但卻出現持續性的怪異口臭。科學家發現，這可能是因為腸道裡的細菌代謝物進入血液，再透過肺部排出，結果影響了口氣。

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張家銘表示，「S. moorei」最初可能來自於日常接觸、飲食習慣、口腔清潔狀況，但口腔或腸道環境對它有利，它的數量就會不斷增加，最後可能影響腸道 健康，甚至與大腸癌風險有關。雖然它不是一開始就「壞」的細菌，但如果生活習慣讓它失控，就可能成為影響健康的「隱形殺手」。

張家銘強調，如果「S. moorei」這個細菌已經進入腸道，就要靠腸道益生菌來對抗它，像是雙歧桿菌（Bifidobacterium）與乳酸桿菌（Lactobacillus） 都能幫助維持腸道健康，減少S. moorei在腸道裡的影響。

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此外，張家銘提到，飲食方面，多吃高纖維食物 也是關鍵，因為纖維能促進腸道蠕動，讓壞菌比較難「定居」。少吃加工食品與紅肉，因為這些食物可能會改變腸道環境，讓壞菌更容易滋生。

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