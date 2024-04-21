大腸癌｜醫生提醒現6警號快就醫　堅持「不要拖」原則降低風險

癌症逐漸年輕化！台灣胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，前一陣子周天成罹癌的新聞，讓他想起之前一名40歲女性的大腸癌病人，雖然兩位都是在健檢時的大腸鏡發現，也都是早期癌症且平安從內視鏡治療中康復，但這幾年真的看到太多年輕的大腸癌，甚至有患者20幾歲就出現大腸瘜肉腺瘤。



台灣吳宗勤醫師在臉書發文表示，這幾年真的看到太多年輕的大腸癌患者，建議大家可以儘早做健檢。

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不過並不是每個人都有那個預算做健檢，因此也建議，若出現以下「6警訊」的時候，還是找醫師商量安排大腸鏡檢查：

1. 鮮血便或排便後衛生紙上有鮮血，在年輕族群的最常見原因還是痔瘡，但如果外塗內服藥物都效果不佳或持續出現血便，請小心。

2. 原本便秘/腹瀉，但突然間改變排便習慣，三天上一次廁所變成一天三次，也可能一天三次變成三天一次，藥物治療與飲食調整後，排便仍然未改善，請小心。

3. 腹脹合併排便困難，持續並惡化，原本的排便不順變成超不順，甚至幾乎排不出來，請小心。

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4. 長期的腹瀉合併絞痛，原本只有白天或壓力下才出現的腸躁症腹痛腹瀉，變成連晚上睡覺或放假時都出現腹瀉不適，請小心。

5. 糞便中出現了粘膜、變細、甚至油脂浮在水面，持續且惡化，請小心。

6. 新發現的缺鐵性貧血，但女性已經停經或月經量不多，男性排除泌尿道出血或內出血以及慢性發炎等等問題，請考慮腸胃道出血或幽門螺旋桿菌造成之缺鐵性貧血。

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其實門診常常聽到「醫師我很健康也不煙不酒，為什麼還會有瘜肉或大腸癌？」台灣吳宗勤醫師指出，其實看到周天成的例子，大概就知道，雖然沒有明顯的危險因子，世界排名前幾的運動員，這麼健康的身體，仍然要看天意，也許不是每個人都有辦法負擔自費健檢，但把握「不要拖」的原則，還是可以避開這些風險。

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