糖尿病｜胰島素要打一輩子？會上癮嗎？一文破解8大糖尿病迷思

糖尿病已成台灣十大死因之一，然而許多糖友對胰島素的誤解，卻讓治療效果大打折扣，像是誤以為「胰島素要打一輩子」、「胰島素會成癮嗎？」等迷思。



醫師指出，正確認識胰島素並建立健康生活方式，能有效控制血糖，減少併發症風險。胰島素還有哪些常見迷思？讓我們一起揭開真相。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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健康管理是糖尿病治療基石

糖尿病是台灣十大死因之一，嚴重威脅台灣人健康。根據最新統計，2020年台灣約有250萬名糖尿病病人，佔總人口的10.7％。其中，因糖尿病腎病變導致的洗腎更佔長期洗腎病人的45％。臨床上發現，大多數病人只要將糖化血色素（HbA1C）控制在7％以下，就能有效降低併發症風險。

糖尿病的治療方法包括健康生活型態、口服血糖藥物以及注射治療。台灣郭綜合醫院內分泌科主治醫師蔡孟潔表示，健康管理是治療的基石，建議糖友透過體重管理、健康飲食、規律運動等方式來改善血糖。

胰島素治療快速穩定血糖

不過當胰島功能過差或口服藥物效果不彰時，胰島素仍是最重要的治療手段。台灣蔡孟潔醫師強調，胰島素可以快速幫助血糖穩定，讓胰臟獲得喘息，打破高血糖引發的惡性循環。研究顯示，早期使用胰島素治療，能有效緩解高血糖相關症狀，並保護胰島細胞的功能存量，改善血糖控制，以降低日後糖尿病併發症的風險。

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胰島素常見迷思，真相大公開！

治療過程中的困難和對胰島素的迷思，成為許多糖友面臨的挑戰。蔡孟潔解析人們常見的胰島素迷思：

胰島素迷思1：打胰島素會導致洗腎？

不是打胰島素才導致洗腎，而是長期糖尿病控制不佳，會增加洗腎的風險。在瀕臨洗腎時，很多口服藥物無法使用或效果不佳，這時胰島素是唯一可以安全使用的治療方式。導致洗腎的根本原因是血糖控制不良，而非胰島素。

胰島素迷思2：打胰島素會上癮？

胰島素是人體必需的代謝荷爾蒙，不會引起性快感，也沒有成癮性。

胰島素迷思3：一旦開始打針就得打一輩子？

不一定。有些人是胰臟功能暫時不足，這類情況可能會有機會停止使用胰島素。然而，對於胰臟衰竭或胰島素依賴型糖尿病患者，則需要長期使用胰島素。胰島素的使用應該根據醫師的評估進行調整。早期使用胰島素有助於保存胰臟功能。

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胰島素迷思4：血糖高再打針就好，血糖正常就不用打？

若是長效型胰島素，一旦規律施打，會有穩定的效果。如果突然停針，可能會導致血糖飆高。若是速效型胰島素，應根據餐前血糖和進食量調整劑量。

胰島素迷思5：注射胰島素很麻煩？

依病情不同，有些人一天只需注射一次長效胰島素，就能顯著改善血糖控制，甚至減少服用口服藥的次數。現在的筆型胰島素注射器設計已經改良，攜帶也變得更方便。

胰島素迷思6：打胰島素會不會很痛？

有一些小技巧可以降低注射時的刺痛感：

1. 冷藏取出的胰島素，先置於室溫或以手掌搓揉，使其回溫後再注射。

2. 避免重複使用針頭（避免感染，使用後的針頭會變鈍）。

3. 定期換注射部位，可以避免脂肪變硬或受損。

4. 酒精消毒後，應徹底乾燥再注射。

5. 下針時，快速入針，固定手部，避免搖晃，緩慢推注藥水。



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胰島素迷思7：口服藥比胰島素安全？

其實所有血糖藥物過量或使用不當都可能導致低血糖。尤其是腎功能不佳的患者，口服藥物的代謝速度無法預測。而胰島素不受腎功能影響，並且可以更精確地調整劑量來控制血糖。

胰島素迷思8：我控制血糖失敗了，所以才要打胰島素？

胰島素並不是懲罰。亞洲人的胰臟功能天生較弱，這與遺傳體質有關。維持良好的血糖控制是避免糖尿病併發症的關鍵。雖然開始使用胰島素可能讓人感到恐慌，但醫療團隊會成為病患的夥伴，幫助一起達成健康目標，請不要自責。

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