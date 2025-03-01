糖尿病｜病患小心3大併發症！醫生揭失明風險極高為一般人25倍

糖尿病為現代常見慢性病，尤其許多患者在長假後，會出現血糖升高跡象。



醫師提到，若血糖未妥善控制，可能引發其他併發症，包括腎病變、視網膜病變等，且嚴重會有失明或截肢風險，因此飲食管理、規律運動等相當重要。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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台灣台北市立萬芳醫院新陳代謝科醫師劉漢文提到，看診時發現多位病人在春節假期後會有血糖、膽固醇及三酸甘油脂數值上升的跡象。他說，這些異常數值和放假期間飲食失控或生活作息改變有關。

劉漢文指出，許多病人因應節慶氣氛，放鬆對飲食的管理，過量攝取高油、高糖、高熱量的食物，如紅燒肉、炸物等；此外，家族聚會中飲酒量增加也影響血糖穩定，酒精不僅熱量高，還可能影響肝臟代謝功能，使血糖更難控制。

劉漢文指出，為降低血糖飆升的風險，飲食方面可選擇高纖維蔬菜與優質蛋白質來源，如魚類、雞肉、豆製品等，並以清蒸、水煮、燉煮等方式烹調，減少額外熱量與糖分攝取，延緩血糖上升速度。同時，減少吃甜點及含糖飲料，可以無糖、低糖飲品，或以堅果、無糖乳酪等替代高熱量點心，以降低血糖波動的風險。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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糖尿病小心視網膜、腎病變 醫：失明風險高

不過，糖尿病還要留意的是其他併發症，根據衛福部統計，糖尿病是台灣十大死因之一。台灣亞東醫院社區健康發展中心主任、心臟血管內科主治醫師莊文博表示，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險顯著高於一般人，且糖尿病腎病變也是常見併發症之一。

台灣亞東醫院腎臟內科主治醫師邱彥霖提醒，若腎臟過濾功能逐漸受損，恐導致腎臟衰竭最終就會走向洗腎人生。他說明，血糖控制不佳可能加重腎臟負擔，引發糖尿病腎病變，加速腎功能衰退，若定期檢查腎功能，及早期發現問題，可避免病情惡化，保護腎臟健康。

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除了腎病變外，台灣亞東醫院眼科部主任王嘉康提到，糖尿病患者罹患視網膜病變的風險極高，失明率是一般人的 25 倍，且隨著病程增加，風險大幅上升。

統計顯示，罹病10年後，視網膜病變的發病率達60%，20年內更高達90%。透過早期檢查與適當治療，可將失明風險降低50%。

由於視網膜病變早期無明顯症狀，許多患者容易忽略，導致病情惡化時才發現視力受損。王嘉康提醒，糖尿病患者應定期接受眼底檢查，特別是病程較長或血糖控制不佳者，更應提高警覺，降低視力損害風險。

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