糖尿病｜肥胖增罹患慢性病風險！逆轉糖尿病高血壓要減多少公斤？

肥胖不只是體型問題，更會增加罹患慢性病的風險！醫師表示，台灣超過8成糖尿病有過重或肥胖問題，臨床上稱之為「糖胖症」。根據台灣健保資料，糖尿病患者中約4成男性BMI>25，女性的超標比例更達4成以上。



從上述數據顯示，肥胖已成為糖尿病與高血壓等疾病的隱形殺手。台灣國泰綜合醫院社區醫學部主任莊海華表示，國外研究顯示，糖胖症會增加如心血管疾病、高血脂、高血壓、中風等風險，甚至死亡風險都高出體重正常的糖尿病患者。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

+ 2

相關文章：糖尿病症狀丨吃多尿多糖尿病徵兆？緊張壓力大易中招！飲食3要點

台灣男女體脂肪率高的嚇人

莊海華強調，台灣肥胖率居亞洲之冠，根據調查，台灣18歲以上成人中，過重與肥胖率高達50.3%。此外，台灣人腰圍過粗比例也相當驚人，男性達47.2%、女性更高達52.9%。體脂肪過高也不容小覷，男性達80.65%、女性更達91.77%。

台灣內外已有許多研究顯示，肥胖不僅會增加罹患慢性病的風險，包括包含代謝症候群及三高，還與失智、癌症等重大疾病密切相關，甚至與台灣人十大死因中的八項息息相關。面對肥胖帶來的健康危機，莊海華認為「減重」是最好的解藥。

減1公斤就可以改善血糖

她表示，醫學研究證實，減少原體重的5%就能改善代謝指標與疾病風險。若能減重達到10%，甚至有機會改善脂肪肝、多囊卵巢症候群，並降低糖尿病發病率。而當減重超過15%時，更可顯著降低心血管疾病與因心血管問題死亡的風險。

即使只減重1公斤也可以改善血糖。莊海華分享臨床經驗，早期患者因尚可分泌胰島素，及早治療且減重達一定比例就有機會逆轉糖尿病症。減重1公斤糖化血色素就會下降0.1%，減去原體重5%開始就可改善疾病，減重10%更有機會減少藥量和共病風險，達15%就有機會逆轉糖尿病。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

+ 9

相關文章：糖尿病｜長期高血糖損害記憶力？血糖失控增加罹患阿茲海默症風險

逆轉糖尿病及高血壓不是天方夜譚

她指出，糖尿病的發展是一個漫長的過程，從胰島素阻抗、胰島細胞過勞，到血糖升高與併發症出現，都是逐步累積的結果。因此早期介入治療，效果更好。即使是多年的糖友，只要控制好疾病跟體重、再加上飲食以及運動的調整，長期維持還是有機會減低藥物劑量或顆數，甚至可停藥僅需定期回診。

台灣台北秀傳醫院減重門診主治醫師陳君琳也認為，逆轉糖尿病及高血壓不是天方夜譚，現在有許多實證證明，患者只要願意調整生活習慣、選擇適合的藥物，並長期維持，便有可能達成逆轉目標。以高血壓為例，減重1公斤血壓即可降低1毫米汞柱。

根據2003年Hypertension期刊發表的一篇統合分析，分析25篇研究共四千八百多位病人，發現體重減輕1公斤，收縮壓可以降低1.05毫米汞柱，舒張壓可以降低0.92毫米汞柱。也就是說，減重可以降血壓。

相關文章：糖尿病｜胰島素阻抗可致血脂異常 醫盤點8症狀留心眼睛周圍浮腫👇👇👇

+ 8

體脂和內臟脂肪才是關鍵

然而，減重只追求體重數下降，可能減去的是瘦肉組織（如肌肉）或水份，而造成健康影響的內臟脂肪並沒有被減去。莊海華強調，減重時關注內臟脂肪、腰圍的改善也很重要；但要減脂、減腰圍，需長期維持健康生活習慣，但對民眾來說相對困難。

血糖控制和減重要趁早，糖尿病的發展跟惡化是一個長時間的過程，不會有人今天突然就有糖尿病；從胖起來、出現胰島素阻抗、胰島細胞過勞、血糖高起來到併發症出現，都是不停地累積跟發生。民眾也要等到心血管已經塞了1-2條才開始減重，而是愈年輕愈要關注體重。

減重並非易事，尤其對於長期生活習慣不佳的患者來說更具挑戰性。因此，無論是台灣成人肥胖防治指引或美國消化系醫學會都建議，若改變生活習慣仍無法達到有效體重管理者，可適時使用減重藥物輔助，如GLP-1 RA類藥物可有效阻止脂肪合成、減少內臟脂肪，並降低心血管疾病風險。此外，其他藥物如SGLT-2i也能幫助患者實現體重與血糖的雙重控制。

延伸閱讀：

滴雞精真的能補身體？營養師揭「關鍵營養」才有效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

