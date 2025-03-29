視力變差視覺敏感度下降未來有失智危機？研究揭12年前就發出警號

一般人都認為，視力變差只是老化，但這可能是失智症的早期信號！



一項追蹤超過8000人的大型研究發現，視覺敏感度的下降，竟然能在失智症確診前長達12年就顯現出來。這項發現，讓早期篩檢失智症有了全新的可能。

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視覺敏感度測試 找出失智危機

台灣一森診所記憶健腦中心總監、神經科專科醫師王培寧引述研究指出，一個研究團隊追蹤英國諾福克地區8623位健康民眾多年，希望藉由早期的視覺測試，找出預測失智症的潛在指標；最終，537位參與者被確診失智症。在實驗初期，受試者需在隨機點陣中辨識出逐漸浮現的三角形，結果顯示，未來罹患失智症者對視覺刺激的反應顯著較慢，表明他們在視覺敏感度上存在缺陷。

透過對超過8000名參與者的數據分析，研究證實視覺敏感度下降與未來失智症風險密切相關。反應速度較慢被視為一個可量化的預警指標，其預測效力高達12年前即可偵測到潛在的認知衰退趨勢。

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失智症患者 在對比敏感度與色彩識別存在缺陷

王培寧推測，阿茲海默症相關的類澱粉沉積，可能影響大腦中負責視覺處理的區域，進而引起視覺敏感度下降。隨著疾病進展，影響範圍逐漸擴大至記憶區域，這也解釋了為何視覺缺陷能夠比傳統記憶測試更早預警失智症。

除了反應速度，研究也指出，失智症患者在對比敏感度與色彩識別（尤其是藍綠光譜）上存在明顯缺陷。此外，眼動控制異常也可能是失智症早期的一個徵兆，這些發現皆提示視覺系統在認知衰退中的潛在角色。

眼球運動控制缺陷 增加交通事故風險

王培寧進一步提到，另一個阿茲海默症的早期跡象是眼球運動「抑制控制」的缺陷，患者似乎更容易被分散注意力的刺激所吸引；他們難以忽略干擾性刺激，這可能表現為眼球運動控制方面的問題。王培寧說，這也可能增加他們發生交通事故的風險，目前有研究正在進一步調查這一點。

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失智症患者「處理新面孔」效率較低

研究還發現，失智症患者在處理新認識的人的臉孔時效率較低。健康的人在與人交談時，通常會遵循從眼睛到鼻子再到嘴巴的掃視模式，以「印記」臉部特徵以便記憶；但失智症患者可能不會這樣做，這可能導致他們之後更難認出剛見過的人。

該研究突顯了視覺功能在失智症早期診斷中的重要性，透過簡單的視覺測試，有助於及早發現潛在的認知衰退風險；未來，眼科檢查或許能成為失智症篩檢的重要一環。

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