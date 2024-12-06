夜尿症｜多吃蓮子、白果能緩解夜尿？不治療增心血管疾病癌症風險

網傳多吃蓮子、白果可改善夜尿，按小拇指穴道就能緩解夜尿，其實都是誤導資訊。



最新調查發現，超過40％的夜尿症者，超過一年以上才就醫。醫師提醒，一晚夜尿2次以上，建議盡快就醫。

夜尿頻繁如何改善與治療？（按圖了解👇👇👇）

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全台夜尿症患者 高達720萬人

台灣泌尿科醫學會理事長、台灣三軍總醫院泌尿外科兼任主治醫師查岱龍指出，根據國際尿失禁防治協會定義，若因強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於夜尿症。調查發現，台灣40歲以上夜尿症盛行率達40％，推估有夜尿症患者高達720萬人。

台灣查岱龍醫師診間觀察發現，大多數民眾普遍對夜尿症病識感較低，多以為夜尿問題僅是正常老化現象，只要自行透過食療，像是靠吃蓮子、白果等，或是穴位按摩就能改善，其實都誤導資訊，建議諮詢泌尿專科醫師，用藥治療效果最好。

為什麼會發生夜尿症？查岱龍說明，夜尿症分為夜間多尿與夜間頻尿，根據臨床觀察發現，近9成夜尿患者屬於夜間多尿，也就是夜間尿量大於全天尿量1/3，主因是腦下垂體功能退化，導致抗利尿激素荷爾蒙分泌出問題；一旦身體抗利尿激素分泌不足，就會造成夜間尿量太多，不得不頻繁起來如廁。

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夜尿不治療 增心血管疾病、癌症風險

根據調查發現，超過40％的夜尿症者，超過一年以上才就醫。台灣尿失禁協會理事長、三軍總醫院泌尿外科主治醫師蒙恩警告，夜尿症不處理會引起多種疾病，可能引發台灣人常見十大死因中的心血管疾病、糖尿病、高血壓，甚至癌症。

國際研究發現，每晚起床如廁2次以上者，發生骨折和跌倒風險增加1倍以上，甚至1/4長者夜間跌倒事故與夜尿症直接相關。最新研究也顯示，夜尿症患者罹患高血壓的風險高出36％，糖尿病、腦血管疾病風險也增加。

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蒙恩說明，夜尿會造成睡眠中斷，而睡不好為百病之源，降低與免疫相關的自然殺手細胞比例，增加癌症及心血管疾病風險，也可能造成交感神經活化、影響胰島素阻抗，長期下來易導致血糖升高，進而提高糖尿病發生機率。

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