失智症｜白天嗜睡失智風險增2倍？長者3現象或認知功能下降需警惕

年紀愈大，睡眠習慣難免會改變，但你知道嗎？這可能不只是單純的老化現象。



最新美國研究發現，如果80歲以上的女性，在5年內白天變得特別愛睏，罹患失智症的機率將會高出2倍！

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白天嗜睡風險高 失智症機率倍增

台灣一森診所記憶健腦中心總監、神經科專科醫師王培寧引述，這項研究追蹤733位平均年齡83歲的女性，觀察她們在5年內的睡眠模式變化。結果顯示，若女性在此期間明顯增加白天嗜睡現象，罹患失智症的風險將提升至原本的2倍。王培寧強調，這項發現值得高度重視，並應及早採取預防措施。

睡眠穩定者失智率低 白天嗜睡組高達2倍

研究將受試者的睡眠狀況分成3類：睡眠穩定或稍有改善（44％）、夜間睡眠變差（35％）及日間嗜睡明顯增加（21％）。其中，日間嗜睡增加組有19％的人罹患失智症，約是睡眠穩定組（8％）的2倍之多。這項發現進一步證實了睡眠型態與失智症之間的顯著關聯。

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5年內劇烈變化 睡眠模式需密切關注

值得注意的是，老年女性在短短5年內，可能經歷睡眠模式的劇烈變化，包括白天和夜晚睡眠時間增加、睡眠品質改變及晝夜節律混亂等現象。王培寧提醒，這些變化可能是認知功能下降的前兆，需提高警覺並密切追蹤。

研究強調，白天嗜睡並非直接導致失智症，但兩者之間的高度相關性表明，睡眠模式的改變可能是失智症的早期預警徵象。王培寧指出，這項發現提供了及早發現與介入的機會，有助於未來在失智症治療與預防上的進一步研究。

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夜間睡眠品質下降 失智風險未達顯著

令人意外的是，研究發現夜間睡眠品質變差的女性，罹患失智症的比例（15％）雖高於睡眠穩定者（8％），但在調整各種健康因素後，統計上並未達到顯著相關。王培寧解釋，這說明白天嗜睡比夜間睡眠下降更可能預示失智症風險。

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