抗發炎丨壓力大、作息亂易陷入隱性發炎！網友熱議10種抗發炎食物

若長期處於壓力與不規律的作息，身體容易陷入隱性發炎的狀態，不僅會影響免疫系統、造成身體疼痛，還可能增加罹患糖尿病、心血管疾病，甚至是癌症的風險。不過透過食用紅蘿蔔、牛油果、莓果等富含抗氧化與天然消炎成分的食物，有助於減少體內發炎反應。因此接下來就讓我們一起了解還有哪些抗發炎食物，為身體構築一層強力的保護屏障吧！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「抗發炎食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的抗發炎食物排行。

網友熱議TOP10抗發炎食物網路聲量排行（點擊下圖！）

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紅蘿蔔不只抗發炎效果好 保存與烹調容易受青睞

觀察近6個月內網友針對「抗發炎食物」相關話題的討論，可以發現「紅蘿蔔」最受關注。隨著健康意識的抬頭，許多人提倡透過「抗發炎」生活遠離各式病症，其中在飲食方面，紅蘿蔔中富含的「β-紅蘿蔔素」，不僅本身是強大的抗氧化劑，可中和自由基、減緩炎症，還能在體內轉化成維他命A，對抗炎相當有效，因而備受網友青睞。

如有人指出「晚餐可以吃甜味蔬菜（紅蘿蔔甜椒等）」，不僅能滿足對甜食的慾望，還能遵循「盡量選擇原型食物，少吃加工食品」的抗炎飲食原則；還有煮夫煮婦們分享紅蘿蔔「比較可以久煮營養較不易流失」，適合生活忙碌的人做成抗炎湯品，冷凍保存後加熱食用，或加麵、加米做成湯麵與粥品都十分方便又健康。

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蘋果、番茄抗發炎榜上有名 網推：美味到讓人難以抗拒

而營養價值高、一年四季皆十分常見的「蘋果」也經常被點名。富含「維他命C」、「維他命E」等天然抗氧化劑的蘋果，對於防癌、抗發炎十分有幫助，且口感清甜，不僅可直接食用，也能做成各種料理，如「早上可以打一杯新鮮蘋果香蕉果汁喝」，或加入各式蔬果、堅果做成「綠拿鐵」當作早餐，天然健康又富有飽足感；還有網友分享「蘋果的酸甜味和咖哩的香辣味完美融合，很適合炎熱的夏天」，認為將蘋果煮熟入菜也十分值得嘗試。

蘋果富含「維他命C」、「維他命E」等天然抗氧化劑的蘋果，對於防癌、抗發炎十分有幫助。（Matheus Cenali/Unsplash）

此外，含有豐富「茄紅素」的「番茄」也是熱門的抗發炎食物之一。網上便有文章指出茄紅素中的抗氧化性質可抑制炎症、促進「腸道順暢」，引起留言共鳴「番茄真的好處多多」、「有抗氧化作用，是大家都喜愛的東西啦」。由於茄紅素是脂溶性的，也可以搭配同樣有抗炎效果的「橄欖油」食用，不僅能提升茄紅素的吸收率，簡單拌炒後的美味也令人難以抗拒。

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抗發炎食物雖無法一吃見效，但還是不妨將上述網友提及的食物融入日常飲食，並減少加工食品的攝取，配合健康的生活習慣，一起逐步打造更強健的體魄，遠離慢性疾病的威脅吧！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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