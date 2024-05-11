脫髮飲食｜壓力大免疫力降致鬼剃頭？補充6營養推介1款水果防掉髮

一直掉頭髮要吃什麼？圓形禿俗稱「鬼剃頭」，是突然出現的圓形塊狀掉髮，通常禿髮範圍如硬幣般大小。導致圓形禿原因有可能是壓力、遺傳、皮膚的神經系統變化或其他免疫疾病導致。



圓形禿要補充什麼？建議補充鋅、優質蛋白質、維他命C、鐵質、生物素、花青素。

預防圓形禿營養素（按圖看清👇👇👇）

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預防圓形禿營養素：鋅功效、食物、攝取量

鋅是人體內極為重要的微量元素，缺乏鋅可能導致免疫力下降、月經不規律、頭髮易斷，甚至血糖控制失調。研究曾指出，圓形禿、休止期脫髮、男女性雄性禿的患者，他們體內的鋅濃度都顯著低於一般健康者，補充鋅之後可改善掉髮情況。

相關食物

全榖雜糧類：米胚芽、小麥胚芽。

豆魚蛋肉類：豬前腳、蠔、紅蟳、板腱、牛腱、牛肋條、牛去骨肩胛小排。

堅果與油脂類：南瓜籽、白芝麻、奇亞籽、松子仁。



建議每日攝取量：12～18mg。

4種營養素強健髮根（按圖看清👇👇👇）

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預防圓形禿營養素：優質蛋白質功效、食物、攝取量

蛋白質能製造及修補身體的組織和細胞，能提供飽足感；在鍛鍊身體時攝取優質蛋白質，可增加肌肉量、減少脂肪，對減肥有幫助。另外，優質蛋白質也能幫助長者預防肌少症、降低骨質流失。若蛋白質攝取不足易引起掉髮，甚至很難長出健康的頭髮。

相關食物

蔬菜類：椰菜花、菠菜、薯仔、蘆筍、甘藍菜。

豆魚蛋肉類：大豆、雞胸肉、吞拿魚、瘦豬肉、瘦牛肉、蝦子、三文魚、鴨肉。

全穀雜糧類：綠豆、紅豆、薏仁、大薏仁、小麥。

堅果與油脂類：花生、腰果。

乳品類：希臘乳酪、乳酪、牛奶。

水果類：鳳梨、香蕉。



建議每日攝取量：依照台灣國人膳食營養素參考攝取量（第八版），成人蛋白質攝取量約為每公斤體重×1.1克。

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預防圓形禿營養素：維他命C功效、食物、攝取量

維他命C是一種強效抗氧化劑，有助於對抗自由基的損害，同時也是膠原蛋白合成所必需的。膠原蛋白是組織修復和生長的重要組成部分，也包括頭髮的生長；因此，維他命C的充足攝取，對於保持頭髮的健康生長可能是有益的。

相關食物

蔬菜類：糯米椒、紅辣椒、紅甜椒、青椒、黃甜椒、紫色椰菜花、油菜心、荷蘭豆菜心、美國通菜、甘藍芽、豌豆苗、青花菜、椰菜花。

水果類：紅心番石榴、珍珠番石榴、釋迦、龍眼、台灣土棗、金黃奇異果、木瓜、甜柿、橙、士多啤梨、荔枝。



建議每日攝取量：100～140mg。

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預防圓形禿營養素：鐵質功效、食物、攝取量

鐵質預防貧血，其參與免疫細胞的生成和功能，有助於身體對抗感染和疾病。另外，鐵質也參與膠原蛋白的合成，有助於維持皮膚、頭髮和指甲的健康。一項研究發現，與未患有圓形禿的人相比，患有圓形禿的人，體內鐵質水平較低。

相關食物

蔬菜類：鳳尾藻、紅毛苔、紫菜、髮菜。

豆魚蛋肉類：鵝肝、豬血、貴妃蚌、蠔乾、鴨血。

全穀雜糧類：米胚芽、小麥胚芽、紅藜、糙薏仁。

堅果與油脂類：黑芝麻、紅土帶殼花生（熟）、調味南瓜子（帶殼）。

乳品類：部分脫脂強化牛奶。

水果類：黑棗、紅棗。



建議每日攝取量：10～30mg。

▼10種食物讓頭髮強健又茂密（按圖看清👇👇👇）

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預防圓形禿營養素：生物素功效、食物、攝取量

生物素也就是維他命B7。維他命B7是一種水溶性維他命，它參與許多代謝反應，其中包括對蛋白質、脂肪和碳水化合物的代謝。研究顯示，維他命B7缺乏可能與頭髮稀疏和脆弱有關。

相關食物

豆魚蛋肉類：雞蛋黃、豬肉。



建議每日攝取量：27～30ug。

預防圓形禿營養素：花青素功效、食物、攝取量

花青素是一種植物化合物，屬於類黃酮的一種，它們具有強效的抗氧化和抗炎作用。研究發現，花青素能夠減輕慢性炎症反應，也有助於改善頭皮的血液循環和保護頭髮結構，進而促進頭髮的健康生長。

相關食物

全榖雜糧類：紫粟米、黑米、黑豆、紫番薯。

蔬菜類：紫椰菜、茄子、紫洋蔥。

水果類：藍莓、野櫻梅、山桑子、黑醋栗。



建議每日攝取量：不同年齡和健康狀況，對花青素的攝取需求不同。一般成年人每日攝取約25毫克。

花青素食物來源（按圖）

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Tip：吃香蕉防掉髮！「1招保存法」香蕉持久不壞

缺乏蛋白質的人，頭髮容易變得稀疏。香蕉含有蛋白質、果膠和鉀、鈣、磷、鐵等礦物質，營養豐富又能提供飽足感。不少人困擾萬一香蕉來不及吃完，2、3天就產生褐色斑點，香蕉買回家後怎麼保存最好？台灣台北農產分享小技巧，可用保鮮紙整果包覆，幫香蕉穿好衣服後，置於雪櫃蔬果層，可避免外皮變黑，延長保存期限。

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