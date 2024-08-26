胃酸倒流解決方法｜壓力大嗜甜火燒心！7招減胃酸 教正確進食次序

你是否有喉嚨卡卡、心口灼熱的感覺？對此，台灣營養師劉盈潔表示，忙碌的生活壓力、飲食不規律，愛喝咖啡、吃甜食，皆讓人們「胃酸倒流」的比例愈來愈高，進食後胸口感到灼熱不適，胃酸快衝出喉嚨，俗稱「火燒心」的症狀，長期有可能會引發「5不適症狀」。



台灣衛生福利部桃園醫院新屋分院營養師劉盈潔表示，「火燒心」常常會伴隨著喉嚨不適、慢性咳嗽、脹氣、胸口灼熱、胸悶不適等5不適症狀，除了使用藥物治療，飲食習慣的調整也很重要，為此，她也提供以下進食小秘訣給大家參考：

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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1. 過甜與過酸的食物要節制：

忌廉蛋糕、甜甜圈、糖果、含糖飲料、餅乾、麵包、橘子、檸檬、鳳梨等……食物容易促進胃酸分泌。

2. 高脂肪食物：

各式炸物、油煎食品，消化時間較慢，容易引起胃酸倒流。

3. 咖啡因與碳酸飲料：

茶、咖啡、可樂、汽水、果汁、酒類要適量。

4. 辛辣食物與過冰或過燙食物：

容易造成食道黏膜與腸胃不適。

▼要好好呵護你的胃，以下7件事還是早點了解好！（按圖了解）👇👇👇

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5. 易產氣食物：

椰菜、韭菜、西蘭花、洋蔥、黃豆、乳製品、番薯、粟米…等，若有脹氣不適症狀要少吃。

6. 細嚼慢嚥，用餐後不馬上平躺，飯後散步幫助消化。

7. 進食順序：

先吃蛋白質（豆魚蛋肉類）再吃蔬菜類，全榖雜糧類放在最後，可以避免刺激胃酸過量分泌。

▼4穴道解胃痛、消脹氣（點擊圖片查看👇👇👇）

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胃酸倒流發作時，盡量選擇調味簡單的食物，劉盈潔建議，可使用蒸、煮、燉、滷…等少油烹調方式，去皮無筋瘦肉、蛋、豆腐、豆皮、蔬菜嫩葉、瓜果類、去皮去籽低甜度水果為營養均衡好消化的食物。

最後，台灣營養師劉盈潔強調，養成定時定量進食習慣，吃飯細嚼慢嚥，少吃重油重口味食物，飲品選擇無糖低咖啡因，餐後適度活動，讓您遠離「火燒心」的困擾。

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