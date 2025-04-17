護眼｜眼睛乾澀與頸部肌肉僵硬有關？1方法放鬆改善眼部不適

眼睛酸澀乾竟然和頸部肌肉僵硬有關！台灣48歲的電子業老闆張先生長期眼睛乾澀、頭痛，嚴重時甚至影響睡眠品質。儘管接受過針灸治療，但症狀總是反覆發作。



在醫師建議下，嘗試頸椎小針刀療程，不僅當下感受到明顯改善，後續追蹤也顯示整體症狀下降七成，成效顯著。

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造成眼睛酸澀乾的多重原因

壯世代容易眼睛乾澀、眼睛乾、眼睛痠，台灣中醫師吳文誠指出，眼睛酸澀的成因多元，包括作息不正常、用眼過度等不良習慣，容易導致眼周肌肉過度緊繃與疲勞。然而，頭頸部肌肉張力與循環順暢與否，也與眼睛症狀密切相關。

頸椎異常張力可能影響眼周神經血流

吳文誠解釋，眼睛的脈絡膜受自律神經調節，當頸椎異常張力影響神經穩定性，或軟組織沾黏壓迫椎動脈，進而影響眼周血流時，可能誘發長期眼睛酸澀症狀。若患者伴隨頭痛、夜間磨牙、失眠多夢等兼症，需合併治療頸椎因素，單純點眼藥水效果不佳。

眼壓高怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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針刀結合乾針治療 鬆解頸椎沾黏

吳文誠以上述案例說明治療方式，首先在患者第三至第六節頸椎後正中線旁開約1.5-2.5公分處，找出按壓陽性點，進針切割鬆開頸部軟組織沾黏後，緩解對椎動脈的壓迫。再以乾針手法處理乳突、頭夾肌、頸夾肌等相關肌群。必要時可在頸部肌群埋線，增強刺激效果。治療後，患者感到眼睛酸澀、緊繃頭痛等症狀獲得舒緩，改善程度約七成，之後也持續治療中。

居家保養按摩風池風府穴

吳文誠建議，對於眼睛酸澀的患者，除了按摩眼周穴位如睛明、攢竹外，也可按摩頸部的風池穴（位於胸鎖乳突肌與斜方肌起端凹陷處）和風府穴（位於枕外隆突下方及左右斜方肌凹陷處）。按壓時以有適度酸脹感為宜，時長不限。若症狀無法改善，建議就醫進一步評估治療。

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