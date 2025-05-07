抑鬱症｜長者愛鬧脾氣恐是老年抑鬱？警覺3大「假象」避免誤診

有沒有感覺家中長輩近來變得愛抱怨、愛碎念，或者愛鬧脾氣，像個孩子一樣任性？專家提醒，這些顯得孩子氣的跡象不單單是老化而已，很可能是老年抑鬱症的警訊！



台灣身心科醫師楊聰財指出，當長輩出現許多身體不適，今天說這裡痛，明天說那裡不舒服，帶他們看醫師卻遍尋不著病因時，更應提高警覺。

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身體化症狀 其實是情緒在求救

「身體化症狀」是指身體出現各種不適、疼痛或功能異常，但醫學檢查卻找不到明確的器質性病因。楊聰財表示，簡單來說，就是身體在叫痛，但不是生理出了問題，而是情緒在求救。楊聰財解釋，許多長輩從小被教導要忍耐、不要說心事，因此即使感到焦慮、抑鬱，也不會直接表達情緒，反而會以「身體不舒服」來反映內在狀況。

長者常見的身體化症狀實例

楊聰財舉例，常見的老人身體化症狀包括：走路不穩、常跌倒，看遍各科醫師都說沒問題，結果其實是焦慮造成的肌肉緊繃、平衡感失調；或是全身痠痛、關節痛，吃止痛藥沒用，真正原因可能是抑鬱症在作祟。此外，長期腸胃不適、食慾不振，做了好幾輪胃鏡腸鏡沒問題，實際上是焦慮與壓力影響自律神經。

他說，有些長者會出現胸悶、心悸、呼吸不順，被當成心臟病，但其實是驚恐發作或焦慮症的表現。記憶力變差、無法專注，則常被誤認為失智，真正原因卻是抑鬱症造成的注意力與認知下降。

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警覺3個「假象」避免誤診

楊聰財醫師強調，身心症狀之所以容易被忽略，是因為身體與情緒系統本來就緊密相連。當情緒壓力影響大腦中負責情緒調節的區域時，同時也會透過自律神經系統與內分泌系統，讓身體出現真實的症狀。尤其在老年人身上，這些反應更明顯、更容易被忽略。他提醒，要警覺3個「假象」：

1. 看起來像骨科問題，其實是心理問題。

2. 看起來像心臟病，其實是焦慮症。

3. 看起來像失智，其實是抑鬱症的「假性失智」。



給家屬的建議與叮嚀

面對長輩的身體化症狀，楊聰財建議，家屬要先傾聽與理解，不要否定長輩的不適，耐心聽他們說完。適時陪同就診身心科，可用「情緒內科」這種說法降低長輩的防備心。此外，提供心理支持與陪伴，建立規律生活與運動習慣，都有助於提升情緒穩定性。家屬也要觀察長輩行為的變化，例如睡太多或太少、變得易怒、喜歡獨處，都是可能的警訊。

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別讓「孩子氣」掩蓋了「情緒病」

楊聰財呼籲，一發現長輩常常抱怨身體這裡痛、那裡不舒服，看了好多科都找不到病因，不妨換個角度想想：他們是不是其實在「用身體說心事」？身體化症狀是情緒在「偽裝」，尤其在老年族群更為常見。如果能早點意識到、早點就醫，就能避免延誤治療，讓長輩恢復生活品質，也讓家庭更和諧。

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