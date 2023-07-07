抑鬱症｜研究揭運動減少青少年抑鬱焦慮　1種情況例外恐致反效果

就要放暑假了，而應屆畢業生們則是早已放飛，迎來近三個月的漫長假期。擔心孩子放假後就開始持續上網，坐著不動嗎？



不妨引導孩子多從事體能類型的休閒活動，根據發表於《斯堪地納維亞運動醫學與科學期刊》的一項研究指出，即使是少量的規律休閒體能活動，也能降低青少年抑鬱、焦慮與慢性壓力。

相關文章：【抑鬱症測試】暴飲暴食決斷遲緩 9個症狀有5個或已患上抑鬱症！👇👇👇

+ 22

組團做運動 互相督促又能讓身體健康

研究者也評估了體能活動與長期壓力反應和尋求學校心理師諮詢頻率的關係。結果發現，與沒有進行體能活動的情況比較，每週進行30分鐘的體能活動可減少17%慢性壓力症狀。此外，每週進行一小時體能活動的青少年出現抑鬱和焦慮症狀的機率分別降低了22%和32%。而每週至少進行四小時運動的青少年出現心理健康症狀的機率最低。但是，調查也顯示，每天步行或騎單車上學超過30分鐘的青少年，會有較高抑鬱症狀，尋求學校心理師諮商比例也較高。

台灣國立成功大學教育研究所所長董旭英說明，運動時體內會產生血清素使我們心情變好，同時刺激腦部、提升創造力，對求學期的兒童及青少年而言十分重要。他推薦同學們「組團」運動，藉著運動能讓彼此學習陪伴、互相督促，又能讓身體健康。

相關文章：抑鬱症｜缺乏維他命D易焦慮肌肉無力 營養師揭抑鬱症6大致病因素👇👇👇

+ 7

非自願進行的運動 恐造成反效果

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，許多研究都顯示運動有益心理健康，但對每天需步行或騎單車上學超過30分鐘的青少年卻造成反效果。這可能是因為青少年無法像成人那樣可以自由地選擇交通方式。如果必須每天長途跋涉到學校，青少年又處於非自願的情況下，這樣的生活可能會成為一種不愉快的例行公事。但做體能類的休閒活動，因為常會有社交及愉快分享的作用，還是能有效減少壓力與抑鬱。

相關文章：運動健身｜吃飽飯後多久可以運動？一文看懂視乎分量和食物而定👇👇👇

+ 4

家長以身作則 增強孩子運動習慣養成

而培養孩子的運動習慣，葉雅馨建議，家長可以從自身做起，挑選一項難度低、達成度高的運動（如：跑步），並且定期、有規律的陪伴孩子至少執行3周，這樣的相處模式有助於建立孩子的運動習慣。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」