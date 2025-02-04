抑鬱症｜老年抑鬱症嚴重恐致衰弱症！醫生傳授8方法脫離抑鬱

知名作家瓊瑤早前在家輕生，消息曝光後震驚各界。醫師表示，老年抑鬱症（又稱憂鬱症）的症狀經常容易被誤認為是一般老化而被忽略，老年抑鬱不只是感到難過、疲累，更會牽涉到更嚴重的情況，甚至會有自殺傾向。根據統計， 老年人的自殺率為年輕人的2倍，而其中大部分都有老年抑鬱症的傾向。



台灣步入超高齡化的社會，在人口快速老化的同時，抑鬱症也成為常見的精神疾病，根據國家衛生研究院於發表《高齡憂鬱症照護的瓶頸》中顯示，老年抑鬱症盛行率為16.1%，大約每6位長者即有1位患抑鬱症。

走出憂谷8方法（按圖👇👇👇）

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台灣衛生福利部公布《全國自殺死亡資料統計》，65歲以上長者的自殺死亡率，連續15 年位居所有年齡層之冠，顯示出醫療的進步讓人類平均壽命延長，但長者卻活得不快樂，讓結束生命成為選項之一。

根據世界衛生組織（WHO）估計，抑鬱症將成為2030年全球疾病負擔的主要原因。如何讓中老年患者即早治療、即早改善，提升銀髮族患者的就醫率是需要重視的議題。

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中高齡抑鬱症就醫率低，恐導致衰弱症

然而，台灣國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心醫師吳其炘及研究團隊發現，高達83%中高齡抑鬱症狀患者覺得就醫便利，卻只有27%的患者尋求醫師診治，最終僅11%人得到有效治療，顯示中高齡抑鬱症就醫率偏低。

吳其炘指出，中高齡患者絕大多數未尋求治療的原因，可能來自於對抑鬱症認知不足、不清楚抑鬱症是需要治療的，或是擔心污名化。 他說明：「中高齡抑鬱症就醫率仍然低於歐、 美、日本等國，其就醫率皆超過4成。」

據統計，罹患抑鬱症者的死亡率是一般人2至3倍，且更容易出現糖尿病、高血壓等慢性病，而如果是已經罹患慢性病，預後也會更差，甚至會更進一步加速老化過程，出現衰弱症（Frailty）風險將增加2.6至2.9倍。

衰弱症加速退化， 甚至走向失能和死亡衰弱症（Frailty）是以生理功能喪失為表現的老年疾病症候群，患者會出現體重減輕、肌力減退、活動力降低、動作緩慢、疲憊等症狀，使整體健康及肢體功能處於漸進式退化，進而影響生活品質。

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吳其炘說：「老年抑鬱症往往不易察覺」。在門診，常遇到中高齡長者的體重短時間內下降數公斤，卻遲遲找不出病症，經檢查都均發現有抑鬱症致衰弱的情形，這時就需要專業醫療介入。

楊聰財提醒，如果家中老年長者有話越來越少、情緒低落，或是對有興趣的事物提不起勁等現象，可能就是老人抑鬱症的前兆，這時家人必須多一點關心，讓長輩知道有人支持可以感受到溫暖。

請記住，陪伴和支持抑鬱症患者走出幽谷，是一個相當長期的過程，需要耐心和理解。而每個人的康復過程不同，但家屬和親友的支持和關愛，對他們療育是無可替代的。

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身心科醫師傳授走出憂谷8方法

台灣身心科診所院長楊聰財醫師指出，不管是何種年齡罹患抑鬱症，患者本身都需要正視疾病可能帶來之風險，積極尋求專業醫療團隊幫助，並學習放鬆緊繃、紓緩壓力、正向思考等方式，試著慢慢走出幽谷。當然，家屬與親友的幫助與陪伴也是相當重要的，你的支持可能是讓他們脫離抑鬱的動力之一。而如何支持與陪伴抑鬱症病友走出難關，楊醫師提供以下8方法：

1. 學習關於抑鬱症

了解抑鬱症的症狀、原因和治療方法，將能使你更加理解親友所經歷的情況，並能提供更恰當的支持。

2. 建立開放溝通

鼓勵病友表達他們的感受和情緒，並讓他們知道你願意傾聽。保持耐心和理解，不要試圖輕易解決問題，而是提供一個安全的空間讓他們能夠敞開心扉。

3. 表達關懷和支持

讓病友知道你在他們身邊，並願意提供支持。多與他們談論他的興趣、一同計劃愉快的活動，讓他們感到被關心和重視。

4. 尊重他們的需要和節奏

每個人處理抑鬱的方式都不同，所以應尊重親友的節奏和需要，有時候，他們可能需要獨處，而有時候可能需要有人陪伴。

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5. 鼓勵尋求專業幫助

抑鬱症通常需要專業的治療和支持，鼓勵他尋求專業的心理輔導或治療，並提供幫助和支持，例如，協助尋找適合的專業醫療人員 或陪同他們就診。

6. 提供實際援助

抑鬱症可能會影響他的日常生活能力，可以提供實際幫助，如協助處理日常事務、購物、烹飪等，減輕他們的壓力和負擔。

7. 自我保護

陪伴抑鬱症病友可能會對你產生情緒和心理壓力，記得要照顧好自己，尋求自己的支持系統，並確保你的心理和情緒健康。

8. 尋求專業診治

如果你感到壓力過大或情緒不穩，請尋求專業的支持和諮詢。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

