渴睡症｜工作時猛打瞌睡或是身體在求救！4症狀提高警覺及早就醫

不想被當薪水小偷，卻老是撐不住？總在開會、工作時猛打瞌睡，怕被誤會成偷懶，其實可能是身體在求救。



醫師提醒，這類反覆難以抗拒的嗜睡，不單是生活作息問題，還可能是「猝睡症（又稱渴睡症）」的警訊。與其硬撐，不如找出原因，才能把影響專注與表現的病根徹底處理。

猝睡症症狀（按圖👇👇👇）

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猝睡症為罕見神經疾病

猝睡症是什麼？台灣雙和醫院神經內科官怡君醫師表示，猝睡症是一種罕見的神經疾病，主要因大腦中維持清醒的「食慾素」分泌不足所致。第一型猝睡症的發病高峰多在青春期與二十歲出頭，盛行率估計為每十萬人中有25至50人罹患，男女罹患比例相當。而猝睡症第二型略為少見，盛行率約為每十萬人20至34例。

猝睡症症狀：多樣化易被誤解

猝睡症的典型症狀包含白天不由自主入睡、肌肉突然無力導致猝倒發生、入睡或醒來時出現幻覺，以及常發生俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓。另外，患者也因睡眠時間破碎、品質不佳，難獲得深層休息導致精神不濟，常被誤解為懶惰、情緒障礙或心理問題。

官怡君分享，台灣一名年近五十歲的李小姐，長年飽受突如其來的嗜睡困擾，常在工作或開會時突然感到極度疲倦，只能仰賴外力與意志勉強維持清醒。李小姐也曾在懷孕時於路上突然昏沉入睡，差點造成意外危及生命；或因情緒波動導致四肢無力、癱軟的情形，也常發生夢境與現實混淆，或是出現俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓症狀。種種症狀讓李小姐以為精神出問題，身心俱疲，對人生失去希望。

藥物治療可有效控制

官怡君強調，目前雖無法根治猝睡症，但已有多項藥物能有效控制症狀。李小姐初期先使用短效型的中樞神經活化劑幫助提神，後續待健保申請通過後，改用副作用較低、療效較佳的藥物，並搭配規律作息與短暫日間小睡，使清醒時間大幅拉長，生活品質也隨之提升。

其他不可不知的睡眠小知識：（按圖👇👇👇）

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及早就醫尋求專業協助

官怡君提醒，如長期出現無法抗拒的白天嗜睡、情緒激動時四肢癱軟、或常有入睡幻覺與睡眠癱瘓等徵狀，應提高警覺，及早至神經內科或睡眠醫學門診就診。透過正確診斷與治療，除能確認是否為猝睡症，也有助排除其他如睡眠室息症等相關疾病。李小姐在專業醫療的協助下，發現病因與有效控制病情，不再害怕突然癱瘓昏倒，同時洗刷常打瞌睡、偷懶的污名，更重新找回對人生的希望。

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