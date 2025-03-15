睡眠窒息症｜每晚打鼻鼾影響枕邊人？一文看清成因醫籲先做1檢查

打呼（打鼻鼾），需要看醫生嗎？醫師指出，其實打呼的原因百百種，民眾若要治療，建議可以先選擇「睡眠上呼吸道內視鏡檢查」，並依循檢查結果找出最合適的治療方案。



為什麼會打呼？

台灣國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘指出，當人進入睡眠狀態時，維持呼吸道暢通的肌肉，例如：軟顎和舌頭等構造，會自然的放鬆，雖然這是正常的生理反應，但對於呼吸道狹窄的人，肌肉組織的放鬆，會讓呼吸道狹隘並且阻撓空氣進出，使氣體無法正常流動，如此便會發生所謂的打呼。

睡眠窒息症有危險性嗎？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：睡眠窒息症｜打鼻鼾是呼吸道堵塞徵兆？盤點睡眠窒息症8大危險性

王文弘說明，其實，除非伴隨呼吸中止的狀況，否則一般人打呼並不算是疾病。打呼的成因也非常多樣，從醫學上可以概括地分為結構性和功能性兩大類。

結構性原因：

- 鼻中隔彎曲

- 鼻瘜肉

- 慢性鼻竇炎

- 肥胖



功能性原因：

- 喉部肌肉失去張力

- 飲酒、吸煙或某些藥物（如鎮靜劑或安眠藥）使喉嚨和舌頭的肌肉過度放鬆



王文弘進一步解釋，上述鼻中隔彎曲、鼻瘜肉或慢性鼻竇炎問題，會阻塞鼻腔，使得氣流難以通過，迫使患者用口呼吸，而口呼吸更容易引發打呼。此外，肥胖者的頸部會推積過多的脂肪，這些脂肪會對上呼吸道施加壓力，導致呼吸道變得狹窄，而肥胖者打呼的風險遠高於正常體重的人。

相關文章：【失眠】頭痛口乾且精神不集中？ 睡眠窒息症4大症狀日間出現👇👇👇

+ 4

打呼與睡眠窒息症有關連嗎？

王文弘解釋，打呼並不一定會合併有睡眠窒息症（睡眠呼吸中止症），但是睡眠窒息症最早且最容易觀察的症狀就是打呼。一般來說，「睡眠窒息症」是指患者在睡眠中，因不能呼吸而導致睡眠呼吸中止，並常於睡夢中醒來，醒後才會回復正常呼吸，而且，睡眠呼吸中止一晚可以發生數十次到數百次不等，每次醒來的時間也不一定。

王文弘強調，如果患有睡眠窒息症，患者本身並不容易察覺，一般需要倚靠同住親友的觀察，才能開啟治療的第一步。

相關文章：鼻鼾｜引發高血壓仲會增加中風機率？3個動作幫助緩解鼻鼾👇👇👇

+ 4

打呼有哪些治療方式？

王文弘說明，打呼的原因百百種，建議若要治療，必須先找出打呼的原因。而民眾可以先選擇「睡眠上呼吸道內視鏡檢查」，這項檢查主要是利用藥物讓患者進入睡眠狀態，進而讓醫生用內視鏡觀察並評估患者打呼和阻塞的位置。

他也指出，其實施行內視鏡檢查相當安全，民眾在門診就可以請醫師執行。患者在藥物誘導睡著後開始打呼，醫生會利用內視鏡觀察上呼吸道15-30分鐘，進行仔細評估和檢查後，患者就會被醫生喚醒，即完成整個檢查。

相關文章：鼻鼾｜晚晚打鼻鼾擾人清夢？醫生推9簡單方法改善鼻鼾助一夜好眠👇👇👇

+ 12

檢查結束後，醫師就會提出建議方案，常見的治療方式有配戴專屬的止打呼牙套，或是使用持續性氣道正壓呼吸器，維持呼吸道暢通，如果這些方式都無法改善打呼症狀，可以再請醫師評估是否適合開刀治療，包括：雷射黏膜組織、切除扁桃腺或低溫電漿刀手術，搭配PRP療法等。

延伸閱讀：

如何防止青光眼惡化？ 醫警告：患者勿自行中斷眼藥水治療

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

