月經｜衛生棉用錯易致私密處不適！潰瘍化膿、分泌物異常快就醫

不少女性在生理期間除了要面對經痛、情緒波動等不適外，也常遇到私密處紅腫、搔癢，甚至會飄出陣陣異味，同樣的狀況每個月反覆發生，成為日常生活的極大困擾。



台灣新竹國泰醫院婦產科張瑜芹醫師表示，這些狀況多與衛生棉材質有關，她也提醒若紅腫持續惡化、出現潰瘍或化膿，應儘速求醫，以免引發感染或更嚴重的婦科併發症。

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衛生棉用錯釀私密處不適！潰瘍化膿、分泌物異常快就醫

台灣張瑜芹醫師說明，因衛生棉材質問題長時間摩擦外陰部，或是不透氣導致悶熱，都可能引發外陰部紅腫與搔癢等不適症狀。女性朋友應選擇較為透氣、親膚的衛生棉，也要至少每四小時更換一次衛生棉；若條件允許，最好每次如廁時都能更換，以維持私密處的清潔與乾爽。

若私密處紅腫狀況惡化，甚至出現破皮、潰瘍或化膿，或是分泌物開始呈現豆腐渣狀、帶有魚腥味等異常情形，就應立即前往醫院檢查。台灣張瑜芹醫師強調，上述問題不及時妥善處理，或進一步引發蜂窩性組織炎，嚴重時可導致敗血症。如果是滴蟲感染未接受治療，除了可能傳染給性伴侶外，還可能造成女性輸卵管沾黏，進而造成不孕，絕對不可輕忽。

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改善生活作息護私密處 棉條、月亮杯這樣用更安心

那女性在經期期間，又有哪些事項應注意？台灣張瑜芹醫師表示，可以每天使用一次私密處清潔用品清潔外陰，但需避免用灌洗液清潔陰道內部，以免破壞陰道菌叢平衡，反而提高未來的感染風險。此外，良好的生活作息也對私密處有益，應避免熬夜、維持均衡飲食，並減少攝取刺激性食物。部分女性平時有補充適量維他命、益生菌等的習慣，對此張醫師也提醒，若在急性感染期間，仍應及早就醫接受正規治療，不要因為不敢求醫而延誤病情，造成感染問題加劇。

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為減少悶熱不適，有些女性會選擇改用衛生棉條、月亮杯等生理用品。台灣張瑜芹醫師指出，衛生棉條雖可改善悶熱感，但使用時切勿忘了更換而長時間將棉條放置在陰道內。至於月亮杯、月經盤等可承裝較多經血，更換時間可以延長，不過在更換時這類生理用品時，務必先以肥皂徹底清潔雙手，使用後的容器也要妥善消毒，才能有效避免感染，保障私密處健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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