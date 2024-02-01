月經｜情緒不穩、腹部悶痛好困擾？6招調整飲食擊退經前症候群

許多女性在經期前，因為雌激素、黃體酮等荷爾蒙波動大，容易出現情緒不穩、腹部悶痛、愛吃東西等狀況，這被統稱為「經前症候群」。



對此，台灣營養師彭逸珊提供6種緩解這種困擾的生活飲食法，幫助大家遠離月經來潮之前的不適。

6招擊退經前症候群（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 補充高抗氧化飲食

透過攝取高抗氧化飲食，利用植化素幫助體內抗發炎，減輕壓力荷爾蒙分泌。推薦食物包括各色蔬菜和水果。

2. 補充Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸可以幫助平衡過多的Omega-6脂肪酸，降低發炎狀況。推薦食物有鯖魚、秋刀魚、三文魚、白帶魚等。

8大經前症候群症狀（按圖看清👇👇👇）

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3. 紓緩運動

除了飲食調整，適當的紓緩運動也有助於緩解緊張情緒與壓力，對於放鬆緊繃肌肉也有幫助。推薦的運動包括瑜伽、散步和拉筋等。

4. 減少精緻糖

雖然精緻糖可以短暫提供愉悅感，但會影響血糖、造成身體發炎，因此不建議食用。

5. 礦物質鈣

鈣有助於穩定肌肉與神經感應性，也能緩解焦慮情緒。推薦的食物有鮮奶、小魚乾、乳酪、豆乾、板豆腐、莧菜、芥蘭等。

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6. 礦物質鎂

鎂可以幫助緩解焦慮、降低偏頭痛與經痛的狀況。推薦的食物有腰果、杏仁、菠菜、薏仁等。

彭逸珊強調，調整飲食需要一段時間才能看到效果，因此建議大家從日常生活做起，透過適當的飲食和生活習慣的改變，就可以漸漸感受到身體狀況的改善。

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