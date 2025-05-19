月經｜經前症候群吃什麼改善？醫生教1食物配胡椒可紓緩發炎疼痛

經前症候群吃什麼改善？



台灣家醫科醫師陳欣湄指出，她在診間觀察到，不少有慢性疲勞、失眠或腸胃問題的病人，同時也飽受經前症候群（PMS）所苦，而透過營養素的調理，能帶來明顯改善。

8大經前症候群症狀（按圖看清👇👇👇）

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從頭痛到情緒低落 經前症候群生理與心理症狀

許多女性每月一次的生理期，往往不是單純的身體變化，而是一場身心的雙重折磨。經前症候群困擾著不少女性，從生理疼痛到情緒低落，症狀五花八門，有些人甚至痛到無法工作、只能臥床請假。

陳欣湄強調，想要有效改善經前症候群，第一步應該先認識自身的症狀屬於哪一類。經前症候群的表現可以分為2大類：生理性與心理性。生理性症狀包括頭痛、腹痛、乳房脹痛、腰痠背痛與水腫等不適；而心理性症狀則表現在情緒起伏，如抑鬱、焦慮、易怒或容易落淚等。由於這兩類問題在體內運作機轉不同，因此適合的營養素與調理方向也有所差異。

月經來前怕痛？醫師教你薑黃聰明吃法

針對生理性疼痛，陳欣湄推薦補充「薑黃」作為改善經前症候群的方法之一。她指出，薑黃能調節與發炎相關的指數如IL-10、IL-12和IgE，這些指數與身體發炎、進而引發疼痛密切相關。雖然薑黃在台灣年輕女性間尚不普及，但在長者族群中已廣泛用於紓緩發炎和疼痛。

對經期出現腹痛不適者，陳欣湄建議薑黃劑量為每天400毫克，可搭配胡椒鹼或胡椒以提升吸收率，最佳服用時機是在月經來前的3～5天。

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情緒不穩怎麼辦？鎂、魚油、B6助你穩住情緒

若經前症候群症狀以情緒困擾為主，則可考慮補充包括維他命B6、鋅、魚油與鎂。陳欣湄說明，這些營養素在穩定情緒、調節神經傳導上都有科學研究支持其正面效益。例如鎂有助放鬆神經與肌肉，建議劑量為每日100～200毫克，可於睡前1小時服用，幫助入眠與情緒平穩；魚油中的EPA則能減少發炎反應，推薦劑量約為每天450～900毫克；維他命B6則有助於血清素形成，建議劑量每日50毫克，但此劑量較高，通常需醫師處方；至於鋅，建議一般劑量為每日15毫克，但若身體無缺乏則不需特別補充。

陳欣湄提醒，針對情緒型的經前症候群，這些營養素應該要長期穩定補充，才能觀察其對月經前後情緒波動的實際改善效果。她也鼓勵女性朋友，不需一開始就依賴止痛藥或情緒穩定劑，可以嘗試用溫和的營養素介入，幫助自己度過每月的低潮。

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