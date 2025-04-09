月經｜黑朱古力是緩解經痛好幫手？1營養素食物緩和經期失血狀況

經痛是許多女性月經期間難以避免的困擾，台灣營養師夏子雯指出，黑朱古力可以成為緩解經痛的好幫手，朱古力不僅能帶來幸福感，更含多種營養成分，有助於減緩經期不適，尤其在經期開始的第1～3天。



區分經痛類型對症下藥

一般來說，經痛可分為「原發性經痛」和「續發性經痛」兩種類型。原發性經痛可以透過休息、熱敷、按摩、正確飲食和適量運動等方式來改善。而續發性經痛則是由子宮內膜異位症、子宮肌瘤等婦科疾病引起，且可能隨著時間的推移而加劇。想要改善續發性經痛，需要針對根本病因進行治療。

8大經前症候群症狀（按圖看清👇👇👇）

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吃對朱古力！經期第1～3天吃70％黑朱古力

經痛怎麼紓緩？夏子雯表示，黑朱古力中的礦物質鎂，能夠幫助女性緩解經痛，她建議，在經期的第1～3天，每天食用可可含量大於70％的黑朱古力40克，有助於緩解肌肉緊繃，減少前列腺素的作用。嚴重痛經的婦女，其子宮內膜的前列腺素含量往往高於正常人，在月經期間，當片狀的內膜從子宮壁剝落時，會釋放大量的前列腺素，引發子宮強烈收縮，進而導致經痛。

除了鎂，可可還含有鉀、鈣等礦物質，以及可可多酚、類黃酮、兒茶素、維他命E等營養素。夏子雯說明，可可多酚能促進腦內啡與血清素的分泌，讓心情變得比較愉快；如果再搭配一杯富含鈣質的熱牛奶，效果會更加顯著。

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攝取「高鎂高鈣」食物有助緩解經痛

除了黑朱古力，夏子雯建議，女性在經期也可以多攝取其他高鎂高鈣的食物，如核桃等堅果類，以及十字花科蔬菜。此外，維他命D、魚油、琉璃苣油、月見草油等保健食品也有一定的輔助作用。不過，如果經痛狀況非常嚴重，僅靠飲食和保健食品無法緩解疼痛，應該尋求專科醫師的治療才是上策。

經期失血宜補充富含鐵質食物

此外，女性在經期往往會有失血的情況，因此夏子雯建議，可以額外補充一些富含鐵質的蛋白質食物，如紅肉類、豬血、鴨血等，而豬肝的鐵含量也很高，但屬於內臟類食物，應該適量食用，不宜過量。

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