月經｜經期後喝四物湯補血恢復元氣　餐後做1事或抑制鐵質吸收

生理期結束後，應該要怎麼做才能讓下次的經期更順利？難道喝四物湯就好了嗎？還是有什麼營養小秘訣，在這裡一起告訴你！



「四物湯」是由當歸、熟地黃、白芍、川芎四味中藥組成，可以調理經期結束後較虛弱的狀況。而有貧血問題的人，像中醫説的「血虛」，如臉色蒼白蠟黃、嘴唇泛白、指甲眼瞼無血色、頭暈目眩、疲倦心悸、掉髮、注意力不集中、爬樓梯容易喘等，就很適合服用四物湯。

▼四物湯是什麼？有何效用？（按圖👇👇👇）

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不只補鐵 營養師建議補足這些營養素

中藥是針對身體功能的提升，營養則是針對身體原料的補充，兩者缺一不可，才能真的改善貧血問題。

經期後的飲食調養不只是補充耗損的體力，更要為下一次月經作準備，建議經期後補充蛋白質、B雜以及鈣質，提升身體代謝和體力修復，多吃含鐵食物補血，攝取維他命C，有助提升腸道吸收鐵質；餐後一小時不喝含咖啡因的飲料，避免抑制鐵質吸收。

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- 含鐵豐富食物：動物肝臟、羊肉或牛肉等紅肉類、蛤蜊，以及紅棗、桑椹、黑棗、提子乾、紅鳳菜、紅色火龍果、紅菜頭等。

- 維他命C含量豐富食物：番石榴、奇異果、士多啤梨、香芹、椰菜花、椰菜、油菜、青椒等

- 蛋白質：牛奶、乳酪、豆漿、魚類、雞蛋及肉類等

- 維他命B雜：全榖類、深綠色蔬菜、堅果種子類及肉類等

- 鈣質：乳製品、芥蘭、紅莧菜、莧菜、綠豆芽、紅鳳菜、川七、小白菜、油菜、芥菜、番薯葉、黑芝麻等



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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