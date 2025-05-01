肥胖人士糖尿病及血脂異常風險超3倍！一文看清容易發胖4關鍵時期

世界衛生組織指出「肥胖是一種慢性疾病」，呼籲重視肥胖對健康的危害。比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。



研究證實，當肥胖者減少5%以上體重 (如成人90公斤，減少5公斤)，就可以為健康帶來許多益處，高血壓、糖尿病等與肥胖相關疾病將可改善。

容易變胖4個關鍵期（按圖看清👇👇👇）

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杜絕肥胖有方法 先留意容易變胖的4個關鍵期

台灣內湖常春診所院長劉伯恩指出，針對肥胖問題，可以調整「飲食」及「運動」；然而人類除了在嬰兒時期，人體脂肪細胞增生較多外，另外也有幾個時期較容易發胖，分別是：

1. 少年期：

這時期是生長激素分泌旺盛的成長期，生長激素除了會促進骨頭生長，也會促進脂肪分解，藉以提供能量給肌肉及骨骼作為成長之用。

2. 孕產期：

美國一項追蹤研究顯示，女性在生產後體重平均增加9公斤，而同齡無懷孕生產的對照組則只增加5公斤，顯示女性懷孕 / 生產容易增加體重，尤其是本來就過重的女性，產後增胖的風險更高；此外，研究也顯示，生愈多小孩的女性腰臀圍比也有愈高的趨勢。至於女性為何在產後容易變胖主要和生活形態改變有關，例如：忙著帶小孩導致缺少運動，再加上產後頻繁進補，體重更容易增加，因此，預防之道在於改變產後進補觀念，飲食均衡攝取即可，當然還要多做運動。

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3. 中年期：

因為基礎代謝變慢，加上活動量較少，且可能因為經濟能力較佳而經常食用高熱量美食，使得腹圍增加、內臟脂肪累積而出現肥胖。

4. 更年期：

研究報告指出，更年期若沒有經常做運動及進行飲食控制，經過4年半後體重平均會增加2.4公斤，且脂肪主要囤積在腹部。另外，使用女性荷爾蒙治療更年期不適症狀的女性，體重或許沒有改變，但體脂肪分佈的部位會與以往不同，主要囤積在臀部與大腿而不是腹部。

什麼是腰臀圍比？

劉伯恩說明，定義肥胖除了計算BMI值，另可評估腰臀圍比，後者和糖尿病、心臟病的關聯性甚至更大。量腰圍時以肚臍為指標，水平繞肚子一圈，臀圍是以臀部向後最凸出的部位為指標，水平繞一圈，再以腰圍數值除以臀圍數值所得到的比值，即是腰臀圍比。

如果腰臀圍比超過0.8，罹患心血管疾病的風險就可能增加。世界衛生組織對於健康腰圍的定義是男性94公分（亞洲男性為90公分）、女性80公分，如果超過這個標準數值，罹病的危險性就會增加。

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胖子和瘦子的身體組成不一樣

劉伯恩指出，瘦的人身體成分70%是水，脂肪只有8%，其餘的非脂肪組織佔22%；體重正常的人則60%是水，脂肪組織佔18%；肥胖的人水分只佔43%，脂肪卻高達30% 以上。

以性別來分，男性一般體脂肪的比例是15%∼18%，女性是17%∼23%，而隨著年齡增加，體脂肪的比例也會增加，肥胖症患者的體脂肪通常是32%以上。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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