阿茲海默症｜失智症風險延伸年輕世代？4招預防失智維護大腦健康

你以為阿茲海默症是銀髮族才需要擔心的事？一項橫跨全美的最新研究指出，阿茲海默症的風險可能從年輕時就悄悄開始累積，甚至24歲的大腦就已出現與失智相關的早期變化。



近1.2萬名年輕受試者 揭開失智風險真相

阿茲海默症長久以來被視為高齡社會的挑戰，不過，台灣一森診所記憶健腦中心總監、神經科醫師王培寧指出，近期由哥倫比亞大學與北卡羅來納大學聯手進行的世代研究，徹底翻轉這項觀念。該研究分析近1.2萬名年齡介於24～44歲之間的年輕成年人，追蹤他們的心血管健康、基因特徵、免疫與神經退化指標，並進行一系列記憶與認知能力測試。

阿茲海默的徵兆和症狀（按圖👇👇👇）

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結果顯示，即使尚無臨床症狀，部分年輕人的大腦功能，已受到與阿茲海默症相關的生理變化影響。這項發現突顯出，失智症風險的形成遠比過去所認知的更早，而預防策略也應從中老年族群向下延伸，納入年輕世代。

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年輕大腦也藏風險？ATN指標揭示潛在危機

研究中使用一項稱為CAIDE（Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Incidence of Dementia）的風險評估工具，綜合考量年齡、性別、教育程度、血壓、體重、膽固醇、運動習慣與APOE ε4基因型等因素。結果發現，CAIDE分數愈高的年輕受試者，在記憶測驗中的表現愈差。這意味許多傳統上被歸類為「老化指標」的風險因素，其實早在青年期便已影響大腦健康。

除了生活風險因子外，該研究更進一步探討與阿茲海默症密切相關的三大核心生物標記，即「ATN指標」：類澱粉蛋白（A）、Tau蛋白纖維纏結（T）與神經退化（N）。

研究者指出，總Tau蛋白濃度與即時詞語記憶表現呈負向關聯（β= −0.13），也就是說，Tau蛋白指標愈高，記憶力可能愈差，即使尚未出現可被診斷的失智症狀，大腦內已悄然出現微幅的記憶受損。至於代表神經退化的神經纖維絲輕鏈（NfL），則與倒背數字測驗的表現呈現輕微負相關（β= −0.06），儘管此關聯未達統計顯著，仍暗示潛在的神經退化過程已在進行中。此外，類澱粉蛋白與其他ATN指標，也與受試者的整體認知表現產生早期關聯。

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大腦健康黃金期：不是老了才開始 是從20歲起

王培寧表示，這是首度證實ATN生物標記不僅適用於老年人群的疾病偵測，也可作為觀察年輕人認知變化的早期預警工具。換言之，阿茲海默症的生物學改變，並非從老年才開始，而是早在青壯年就可能逐漸累積。

該研究資料來自全美具代表性的世代追蹤計劃Add Health Study，涵蓋了Wave IV（24～34歲）與Wave V（34～44歲）的數據。研究方法包括家庭訪談、即時與延遲記憶測驗、倒背數字測驗、血液生物標記分析與基因檢測等，最終納入逾1萬1000位年輕成人，其中有4507人參與完整的血液與認知檢測。研究團隊並運用統計模型進行加權分析，以確保結果具備全國代表性。

此項研究的重要性，在於它不僅強化血液生物標記作為預測認知衰退工具的可行性，更讓我們重新思考「阿茲海默症預防應從何時開始」。王培寧表示，從大腦健康的角度來看，20多歲或許就是干預失智風險的黃金時期，因此，失智預防不該等到中年或老年才啟動。及早控制心血管風險、維持規律運動與均衡飲食、管理體內發炎狀態、以及持續參與具挑戰性的認知活動，都是維護大腦健康的重要策略。

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