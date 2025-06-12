頸椎健康｜總是睡不好怎麼躺都不舒服？4招解決頸椎疼痛改善睡眠

總是睡不好，翻來翻去怎麼躺都不對，半夜還會痛醒？別急著怪壓力太大，其實問題可能出在你的頸椎！



頸椎一旦出狀況，不只肩頸痠痛，連睡眠品質都會跟著受影響。為什麼頸椎會干擾到我們的睡眠？一起來了解。

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翻來翻去睡不好？頸椎出問題是主因之一

台灣泰昌堂中醫診所中醫師蔡育倫指出，中醫理論認為，頸椎病多與長期姿勢不良、過度勞損或外傷有關，這些因素會導致椎間盤退化、肌肉僵硬緊繃及經絡阻滯。蔡育倫解釋，當經絡氣血不通時，就會出現「氣滯血瘀，不通則痛」的情況，尤其是在晚上躺下後，患者往往找不到舒適的姿勢，進而影響睡眠品質，甚至讓整體生活品質大打折扣。

她長年頸痛睡不好 中醫治療一個月有感

蔡育倫分享案例，一位來自馬來西亞的女性患者，長期受頸椎疼痛困擾，核磁共振檢查顯示她的C4-5椎間盤突出，同時伴隨右肩疼痛與肱二頭肌刺痛；這些症狀使她整晚只能淺眠，甚至會因疼痛而醒來。在半年的時間裡，她幾乎無法享受到一個安穩的睡眠。

蔡育倫為她進行針刀治療，並搭配結構矯正與手法調整，同時配合客製化水藥調理。在第二次回診時，患者表示疼痛已顯著改善，幾乎可以無痛入睡，只有一天出現痛醒的情況。在持續追蹤過程中，患者的頸椎疼痛幾乎完全消失，過去一周都能正常入眠，不再因疼痛而醒來。

經過一個月的治療，患者的頸椎疼痛獲得明顯緩解，睡眠品質也大幅提升。患者後來還專程飛來台灣持續接受治療，終於重拾久違的安穩睡眠，即使偶爾因疲勞引起些許不適，也比治療前減輕許多。

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針刀＋傷科結構治療 舒筋通絡改善睡眠

蔡育倫說明，針刀結合傷科結構治療，對於解決頸椎疼痛導致的睡眠障礙有幫助，主要通過以下4方面發揮作用：

1. 舒筋通絡：針刀能鬆解黏連組織，恢復椎間關節活動能力，並改善局部氣血循環。

2. 緩解疼痛：這種治療方式可直達病灶，消除疼痛來源，讓患者不再因疼痛而輾轉難眠。

3. 調和氣血：通過疏通全身經絡，不僅能改善頸椎問題，還能提升整體睡眠品質。

4. 結構調整：結合頸椎矯正與姿勢訓練，進一步減輕椎間盤壓迫情況，有效鞏固治療效果。



日常生活中預防頸椎病的實用秘訣

為了預防頸椎病及其導致的睡眠問題，蔡育倫提供以下實用建議：首先，保持良好姿勢，應避免長時間低頭，並定時進行頸部伸展運動。其次，適度運動能夠增強頸部肌肉支撐力，建議每天進行簡單的頸部運動。

選擇合適的枕頭也非常重要，枕頭高度應該適中，以保持頸椎的自然曲度。此外，注意頸部保暖可避免寒氣侵襲，特別是在天氣寒冷時，更要注意頸部防護。

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最後，蔡育倫強調，一旦出現頸部疼痛或睡眠障礙，應及早尋求診治，避免問題加重而影響生活品質。通過這些預防措施和及時治療，大多數頸椎引起的睡眠問題都能獲得有效改善。

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