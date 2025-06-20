腮腺炎｜病毒傳播途徑複雜！避免頻繁觸摸面部3招降低感染風險

風行全球的腮腺炎不只是飛沫能傳染，其他隱形管道也需警惕。



醫師提醒，腮腺炎病毒傳播途徑遠比我們想像的複雜，除了常見的咳嗽噴嚏飛沫外，還包括說話時產生的微小飛沫、共用餐具、間接觸摸被污染的物體表面，以及疫苗保護力隨時間減弱等，都是常被忽略的傳染途徑，在流行季節一定要別留意。

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腮腺炎傳染力度極高 密閉空間更需警戒

台灣耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，腮腺炎是一種具高度傳染性的疾病，但許多人對其傳播途徑認識不足。腮腺炎病毒不僅透過患者咳嗽、打噴嚏時產生的飛沫傳播，更能藉由一般說話或呼吸產生的微小飛沫在空氣中擴散，這些微小飛沫可在空氣中懸浮數小時，大幅增加感染風險。

特別是在教室、辦公室、公共交通工具等密閉空間內，即使是沒有明顯症狀的患者也能有效傳播病毒。他建議民眾，在腮腺炎流行季節，應考慮佩戴口罩，並確保室內空間保持良好通風，以減少吸入病毒的可能性。

鼻竇炎症狀有哪些？（按圖👇👇👇）

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患者出現症狀前已具傳染力 唾液中藏有大量病毒

胡皓淳強調，腮腺炎病毒主要侵犯唾液腺，患者唾液中含有大量病毒顆粒。除了咳嗽的飛沫外，共用餐具、飲料或食物也都可能導致病毒傳播。值得注意的是，患者在出現明顯腮腺腫脹症狀前約兩天，就已具有傳染性，在這段潛伏期間，許多人毫無警覺，反而容易造成病毒擴散。為避免透過唾液傳播腮腺炎病毒，最好避免共用餐具和水杯，特別是在腮腺炎流行季節，更應加強個人衛生習慣，降低感染風險。

接觸傳播風險高 間接接觸物品也可能感染

除了飛沫和唾液直接傳播外，胡皓淳提到，接觸傳播也是腮腺炎的重要傳染途徑。患者觸摸過的物體表面，如門把、電梯按鈕、手機等，可能殘留病毒。腮腺炎病毒在物體表面可存活數小時，若接觸這些被污染的表面後再觸摸自己的口、鼻、眼等黏膜部位，就可能導致感染。

在學校、宿舍等集體生活環境中，共用的文具、電腦鍵盤、運動器材等物品都可能成為病毒傳播的媒介。因此勤洗手十分重要，建議民眾避免用手頻繁觸摸面部，同時定期對手機、電腦鍵盤等個人常用物品進行消毒，降低感染風險。

咳嗽「這樣咳」可降低病毒傳播力（按圖👇👇👇）

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疫苗保護力隨時間減弱 群體免疫出現漏洞

許多人不知道，即使完成兒童期MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種，疫苗的保護力也會隨著時間推移而減弱。胡皓淳解釋，這是為何有些完整接種過疫苗的成年人仍可能感染腮腺炎的原因。

此外，近年來因部分人群未完成疫苗接種，導致群體免疫出現漏洞，增加了疾病傳播的風險。建議民眾檢查自己的疫苗接種史，必要時可諮詢醫師是否需要補打加強劑，特別是處於腮腺炎高風險環境或曾接觸過患者的人士。

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