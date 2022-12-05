新冠肺炎｜改善日常飲食提升免疫力　攝取5大關鍵營養素抵抗病毒

雖然各地政府的防疫政策逐漸放寬，但在與各種病菌、病毒共存的時代，加倍守護自己的免疫力又更加的重要。



營養師提醒大家提升免疫力的五種關鍵營養素，一起來檢視日常飲食有沒有吃夠吧！

提升免疫力五大營養素（按圖看清👇👇👇）

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蛋白質

蛋白質是組成身體免疫系統的重要原料，若長期缺乏足夠蛋白質，容易提升感冒或感染病菌病毒的風險，因此，營養師建議每餐都要吃到約一掌心量的「豆魚蛋肉類」原型食物，或是牛奶、豆漿等優質的蛋白質，尤其是常被忽略的早餐也不要忘了喔！

維他命D

維他命D與身體的免疫系統有關，也和呼吸道感染疾病有很大的影響，研究也證實缺乏維他命D和感染新冠病毒的機率有關。要攝取足夠的維他命D，除了從乾冬菇、深海魚和營養品中補充，也可以在清晨或下午時段露出手臂和小腿曬曬太陽！

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維他命C

免疫力抵抗病毒的第一道防線就是皮膚的屏障，維他命C可以加快傷口癒合和促進膠原蛋白合成，保持皮膚屏、黏膜屏障的完整性。所以記得要多吃新鮮蔬果，例如番石榴、奇異果、柑橘類等等，這些都是很好的維他命C來源。

益生菌和益生質

新鮮蔬果不只有剛剛提過的維他命C，其中的「膳食纖維」是腸道好菌非常需要的食物，也就是益生質，建議可以把握「每餐菜比飯多」的原則，讓腸道更健康。也可以從乳酪或乳酪飲品補充益生菌，從腸道健康打造由內而外的免疫力！

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水

最後一個是常被忽略的「水」！台灣營養師宜庭表示，其實等到口渴久已經是身體發出缺水的警訊了，建議一天至少喝2000毫升的水，尤其是一早起來最好就先喝一大杯溫水，提升身體的循環和代謝。

從以上五點開始，簡單從生活飲食中調整，從營養更強化自己的免疫力！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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