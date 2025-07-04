慢性病｜三高、脂肪肝年輕化已成常態？一文看清青壯年健康危機

還在以為慢性病是中老年人才需要擔心的事嗎？專家警告，「慢性病年輕化」正成為新常態，從三高、脂肪肝到代謝症候群，30初頭歲的年輕人，健康狀態逐漸亮紅燈，但卻被誤以為是工作累、壓力大。



根據台灣國健署資料，近年來青壯年族群的代謝性疾病診斷率持續上升，顯示慢性病已不再是高齡族群的專屬。有健診中心即發現，30～40歲的受檢者已有明顯比例出現血脂異常、肝功能偏高、血壓與血糖異常等代謝失衡跡象。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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揭露青壯年健康危機！一表看出慢病風險

台灣王浩恩醫師表示，現代人高工時、高壓力、長期外食與久坐習慣，正是慢性病年輕化的主因。高壓生活讓交感神經長期處於興奮狀態，造成內分泌與代謝系統負擔，出現疲勞、睡不好等狀況。

青壯年健康危機（Heho健康授權使用）

加上缺乏運動、晚睡熬夜與高熱量飲食，讓「表面年輕、內在老化」的情況愈來愈普遍。「許多來自科技業、金融業、創意產業等高工時、高認知負荷的年輕工作者，雖然年紀輕輕，卻已有代謝症候群前期或相關風險因子累積。」

王浩恩說明，年輕的身體有很強的代償能力，因此往往在疾病被發現以前，並不會有明顯不適感，但當症狀出現時，通常代表已經累積一段時間，甚至可能已經進入慢性病發展階段。

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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響應「30+成人健檢」，落實預防慢病戰略

面對慢性病年輕化，台灣衛福部也已正式將「30歲以上成人預防保健」納入健康政策的推廣主軸，鼓勵民眾建立定期健檢習慣，及早發現潛在問題，不僅有效預防惡化與長期傷害，更能減少未來醫療支出。

王浩恩提醒，30～45歲族群可以優先選擇代謝健康、肝膽功能、心血管檢查、內臟脂肪、血糖血脂追蹤等項目，建立屬於自己的健康風險圖譜，並搭配生活型態調整，讓預防慢性病不再只是口號，而是實際可行的健康戰略。

▼7種食物有助降血脂（點擊下圖看清！👇👇👇）

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他呼籲，30歲起是健康轉捩點，保有良好的逆轉修復體質，若能養成固定健檢，將有機會在疾病發生前掌握警訊，阻斷惡化的路徑，真正落實預防慢性病的健康戰略。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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