護眼｜乾眼症屬角膜表面慢性病？中醫師教你6大絕招做好日常保健

現代人電子產品不離手，上網追劇、打遊戲樣樣來，但長期下來雙眼「欲哭無淚」乾得像沙漠，民眾日常該如何保養眼睛呢？台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師戴毓萱提出6項保健方式，並表示順時鐘或逆時鐘按壓眼周穴位「睛明」、「魚腰」、「瞳子髎」、「承泣」，可以放鬆眼周肌肉促進循環。



乾眼症屬於角膜表面慢性病 出現這些症狀要提高警覺

乾眼症屬於角膜表面的慢性病，引發原因與眼睛中的淚液有關，由於淚液是由油脂、水分和黏液3種成分組成，可確保眼睛濕潤，一旦淚液分佈不均或蒸發太快，眼睛可能會受損、發炎引發乾眼症。多數民眾認為眼睛乾澀，只要眨眼或休息可解決，但長期忽略症狀，讓淚腺、瞼板腺阻塞和持續發炎，恐將引起角膜和結膜損害。

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民眾長期配戴隱形眼鏡、待在空調環境、緊盯電子產品螢幕；或是本身有青光眼、糖尿病、曾經做過近視雷射手術及乾燥症病史等，都是容易發生乾眼症的族群。若有發現眼睛乾燥感可能不只因疲勞造成，已從單純的乾澀模糊，進而出現「異物感、刺痛、搔癢、灼熱、發紅、畏光」等症狀，就需提高警覺。

眼疾與全身健康有關 中醫治療從4臟器著手調理

《黃帝內經》提到「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」眼睛疾病與全身健康相關。古籍醫學文獻中，輕微的乾眼症稱為「白澀症」，而較嚴重的狀況則被歸類為「神水將枯」，主要原因在於陰精虧虛，包括陰虛、內燥、虛火浮越和氣不布津。

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從中醫臟象學說看，「脾」負責調節體內的水分；「肺」控制皮膚和鼻子，若其功能受損，可能導致津液外泄；「腎」則是調節體內水分的主要器官，而「肝」開竅於目，目受血而視之，所以眼睛問題與「肝」也有著密切的關係。戴毓萱透露，治療乾眼症不僅是滋潤眼睛，應該根據患者的具體症狀和體質，從脾、肺、肝、腎等方面進行治療，才可以達到更好的效果。

中醫臨床治療上，中藥「菊花」、「熟地」、「知母」、「枸杞」、「白芍」等，是最常用來清肝明目與潤燥養陰的一線用藥。針刺穴位治療像是「睛明」、「瞳子髎」、「風池」、「太衝」、「光明」，不但能促進眼周附近循環並放鬆肌肉，紓緩乾澀與壓力，也可以使全身氣機通達舒暢。

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乾眼症如何做好日常保健？中醫師教你6大絕招

戴毓萱叮嚀，乾眼症盛行率逐漸提高，若希望能「治標又治本」，除了就醫治療外，還是要需要從乾眼症的根源著手改善。

▸1. 飲食方面：除了補水之外，也要補油！像是食用富含Omega-3脂肪酸、EPA、DHA、維他命A、花青素等食物（例如：魚油、深海魚類、胡蘿蔔、菠菜、西蘭花等）。

▸2. 需要適量休息：長時間使用電子產品後，每隔20分鐘記得休息20秒，遠眺20呎（約6至7公尺）外景色或閉眼養神。

▸3. 減少「乾」的內外夾殺：例如：少吃燒烤炸辣食物；保持室內空氣濕潤，避免直吹空調或風扇。

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▸4. 幸運草按摩法：眼周穴位「睛明」、「魚腰」、「瞳子髎」、「承泣」，逆時針或順時針，以指腹輕輕點按，放鬆眼周肌肉。

▸5. 適時熱敷眼睛周圍：熱敷溫度不要超過42度，每次可熱敷15分鐘。

▸6. 縮短配戴隱形眼鏡的時間：以免角膜缺水又缺氧。

最後，戴毓萱提醒，眼睛問題也可能反映出其他生理狀況，如果有出現乾眼症症狀，還是請先找醫師診斷和治療，切勿自行購買眼藥水。也建議民眾每年至少進行1次眼部檢查，及早發現和治療問題。以中西合併治療調理，讓眼睛恢復水潤舒適，明亮光彩。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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