長壽飲食｜藍區居民為何活得長壽？5飲食關鍵3生活原則助延緩老化

「老化」不僅是長白髮、生皺紋、掉體力、記憶力下滑，更是體內細胞正在進行一場「時間演化」！雖然我們無法阻止時間前進，但可透過某些方式，減緩它對身體的侵蝕，例如飲食。



而什麼樣的飲食才是所謂的「抗老飲食」？台灣聯欣診所院長顏佐樺醫師表示，可從全球幾個擁有最多百歲人瑞的「藍區（Blue Zones）」裡找到答案，這些地區的居民不僅活得長壽，還普遍擁有較高的健康壽命。

抗衰老食物有哪些？抗老化飲食原則（按圖👇👇👇）

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「藍區（Blue Zones）」包含了日本沖繩、意大利薩丁尼亞、哥斯達黎加的尼科亞半島、希臘伊卡里亞島、美國加州羅馬琳達。顏佐樺說，雖然這些地區的地理環境不同、飲食文化各異，卻不約而同以植物為主的原型食物。

Netflix紀錄片《Live to 100: Secrets of the Blue Zones》就深入探討了這些長壽村落，發現他們的飲食核心的共通點：天然、簡單、少加工。像是將蔬菜、豆類、番薯、全穀物作為日常飲食的主角，紅肉則是偶爾才出現的配角。

- 95%以上為植物性飲食，豆類、蔬菜、全穀類為主要食材。

- 少吃紅肉，每月僅食用數次。

- 控制糖攝取，每日不超過28克添加糖。

- 堅果、豆類為蛋白質來源，避免過多加工食品。

- 適量飲用茶、咖啡或紅酒，攝取天然多酚類抗氧化物。



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除了飲食之外，還有健康生活法則也要關注！顏佐樺指出，藍區居民有3個共通特徵，而這些因素不僅降低壓力，也間接影響老化的速度。因為壓力讓老化過程加快，影響身體修復能力，導致老化現象提早發生。

- 維持身體活動：不是刻意健身，而是透過日常活動，如走路、做家務、勞動。

- 強調社交連結：與家人共餐、與社區互動，建立情感支持系統。

- 擁有生活目標：無論是信仰、志業或興趣，都讓他們保持心理健康。



研究顯示，長期壓力會讓細胞老化得更快，因為它會加速端粒縮短。端粒就像是染色體末端的「保護蓋」，每次細胞分裂時，它都會變短，當端粒太短時，細胞就無法再生，開始老化或死亡。

根據《Nature》的研究，飲食模式的改變在短短三天內便可顯著影響腸道微生態。研究顯示，攝取豐富的膳食纖維與多樣化的植物性食物，能增加腸道內的「益生性短鏈脂肪酸」，進而降低發炎並維持腸道健康。

改變飲食方式就能延長壽命？（按圖看詳細解說👇👇👇）

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相反地，高紅肉與加工食品的攝取則會增加「腐敗性短鏈脂肪酸」，影響腸道菌相與新陳代謝。顏佐樺提到，換句話說，健康的飲食不僅影響生理年齡，也與腸道健康息息相關。

顏佐樺呼籲，老化無法避免，但我們可以決定「怎麼老」。可透過科學化的檢測來掌握個人腸道健康狀況，進一步分析腸道菌相，幫助我們了解自己的腸道健康狀況。

他說：「數據化分析，能夠協助個人針對飲食進行調整，確保腸道菌群朝著有利於健康的方向發展，進而影響全身代謝與老化速度。」從每一餐開始，選擇對的食物，讓時間走得更慢一點，真正實踐延緩老化的目標！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

