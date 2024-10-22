長壽｜不抽煙者比吸煙者多活2.3年？遵循5項健康生活方式多活10年

不抽煙、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果以及保持健康體重，可讓你活得長壽又健康。台北醫學大學公共衛生學院發表最新研究發現，不抽煙者比喜愛吞雲吐霧的癮君子多活2.31年，且每天攝取足夠蔬果的民眾，平均壽命更可延長3.25年。



該研究由台北醫學大學公衛學院應用流行病學副教授羅偉成與台大公衛學院及中研院統計所共同合作，探討不抽煙、不過量飲酒、充足運動、多吃蔬果以及保持健康體重等健康行為，與壽命的關聯性。該研究已於2024年七月刊登於國際公共衛生期刊《JMIR Public Health and Surveillance》。

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該研究是利用國民健康訪問調查資料，分析台灣逾19,000名30歲以上成年人的健康數據，平均追蹤逾15年。羅偉成表示，這是台灣首度針對保持5種健康行為可延長多久壽命進行的研究。

想要活健康長壽 只要做5件事

研究結果發現，不抽煙者比癮君子多活2.31年，不過量飲酒者可多活1.62年，充足運動者可多活1.85年，每天攝取足夠蔬果的民眾，平均壽命可延長3.25年而保持健康體重的民眾，平均可減少18.36%的醫療支出。

羅偉成強調，比起僅有一項或沒有前述健康行為的人，保持5種健康行為的民眾平均可多活7.13年，並減少28.12%的年度醫療支出。且值得注意的是，研究發現，體重過重（25 ≤ BMI<30 kg/m2）的民眾，壽命可能不會有明顯改變，但醫療支出卻比正常體重者（18.5 ≤ BMI<25 kg/m2）增加了21.1%。

每周只攝取1份蔬果 少活8.5年

由此顯示健康行為不僅與壽命長短相關，也與生活品質及經濟負擔有密切關聯。羅偉成分析指出，研究也曝露出台灣人攝取充足蔬果量的比例有待提升的警訊，達到每日五蔬果的民眾偏少，而每周僅攝取1份蔬果的民眾，平均壽命明顯比一般人減少8.5年。

研究也發現，有充足運動的人比起沒有運動習慣的民眾也顯著增加2.1年的平均壽命，所謂的充足運動定義為每周至少500代謝當量，相當於65公斤的成人每天騎行腳踏車30分鐘，一周五天；或是每次跑步30分鐘，一周三天。

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美國研究：5項健康生活方式 多活10年

羅偉成表示，過去類似的研究結果在各國也發現明顯的族群差異，同樣遵循五項健康的生活方式，新加坡研究為男性增加6.6年，女性增加8.1年的餘命；日本男性增加10.3年，女性增加8.3年的餘命；而美國男性增加12.2年，女性增加14.0年的餘命。

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