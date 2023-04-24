銀髮健康｜老人多吃豬腳可長壽補充蛋白質？長壽飲食這樣吃才對

網路流傳，「老人宜多吃豬腳，常吃豬腳可長壽。」



現代營養學研究表明，「老人經常吃豬腳可加速新陳代謝、延緩體衰，人就會長壽」。真的如此嗎？

多吃豬腳有益健康？（按圖👇👇👇）

+ 3

多吃豬腳 當心危害心血管健康

這則訊息指出，吃豬腳可有效防治肌肉營養不良症（又稱進行性肌營養障礙），對消化道出血等失血性疾病有一定療效，並可改善全身的微循環，患有動脈硬化、高血脂、高血壓、冠心病的老人，不妨每周吃1～2次豬腳；且豬腳對老人的神經衰弱、焦慮、失眠，有良好的治療作用。

這則訊息也說，燉豬腳的湯汁可以留做高湯，平時炒菜、煮湯，挖一勺豬腳湯凍，吃青菜的同時，也能補充大量的蛋白質。

台灣事實查核中心經查證，台灣榮新診所營養師李婉萍、中國醫藥大學營養學系專案助理教授吳佩瑜都指出，上述為錯誤訊息，經常過量吃豬腳，恐會攝取過多飽和脂肪酸，危害心血管健康。

豬腳有許多健康益處，多吃豬腳真的有益健康？

李婉萍表示，肉類含有蛋白質，蛋白質轉化為色胺酸後，可以緩解焦慮，油脂則有助於傷口修復，但只吃豬腳不能改善焦慮、神經衰弱、失眠、消化道出血、冠心病，更無法靠吃豬腳治療；至於吃豬腳可加速新陳代謝、長壽的說法，太過籠統。

吳佩瑜表示，吃豬腳的好處應是指膠原蛋白分解成的胺基酸、胜肽，然而要吃大量豬腳才會達到有效劑量，但也可能會攝取過多飽和脂肪酸，危害心血管健康；且豬腳屬於紅肉，大型研究發現，攝取愈多紅肉會增加癌症及心血管疾病死亡率，無論是每日飲食指南手冊、台灣國民飲食指標手冊，都建議少吃紅肉，多吃白肉及植物性蛋白質。而目前研究證實，讓人長壽的飲食為地中海飲食。

相關文章：地中海飲食｜護心防三高飲食5原則 堅果油脂每天吃4類食物餐餐吃👇👇👇

+ 14

豬腳所含的蛋白質為膠原蛋白，有助人體合成膠原蛋白？

李婉萍指出，膠原蛋白是由Glycine（甘胺酸）-hydroxylysine（羫離胺酸）-hydroxyproline（羥脯胺酸）為基本結構的大分子，吃下肚後，會先分解成小分子的胺基酸，再重新組合。

「並不是吃了豬腳等含有膠原蛋白的食物後，就能直接轉化為人體的膠原蛋白。」李婉萍表示，只要吃瘦肉、魚肉等富含蛋白質的食物，都可以在體內重組為膠原蛋白。

吳佩瑜也認為，只要吃足量的優質蛋白質、給予身體足夠的胺基酸，身體就會依照需求去合成膠原蛋白，其實不需要特別吃含有膠原蛋白的食物。

吳佩瑜說明，膠原蛋白主要的胺基酸都是非必需胺基酸，且完全不含色胺酸，並不被認為是優質蛋白質，一般建議優先吃優質蛋白質，例如：雞肉、豆腐、蛋等。目前相關研究主要是針對膠原蛋白的水解產物胺基酸及胜肽，有幫助傷口復原的效果；但膠原蛋白為大分子、吸收率低，無法確定豬腳經人體消化後，在人體內也會產生完全相同種類，以及有效劑量的胺基酸及胜肽。

患有動脈硬化及三高的老年人，最好每周吃1～2次豬腳，且燉豬腳的湯汁可用於炒菜及煮湯，補充蛋白質？

李婉萍表示，豬腳帶皮部分及肥肉，含較多飽和脂肪酸，過量食用容易增加心血管疾病風險，建議選瘦肉部分吃較健康。此外，也應先評估個人身體狀況及飲食內容，例如整體攝取的熱量及蛋白質多寡等，再看自己是否適合多吃豬腳。

相關文章：銀髮飲食｜清淡不代表健康！鹽分不足可致妄想生幻覺4招食得健康👇👇👇

+ 7

李婉萍說明，老人如果一天吃不到3個手掌心分量的蛋白質，就是攝取量不足，可額外補充豬腳的瘦肉，但一個月也以3次為限，傳言建議的分量過多；若是蛋白質攝取量已足夠，則不需額外補充。至於用燉豬腳湯汁來補充蛋白質的說法，不如直接吃一塊瘦肉。

吳佩瑜表示，豬腳含有飽和脂肪酸，目前台灣內外醫界都建議，飲食中的飽和脂肪酸愈少愈好，才能降低動脈硬化、高血脂症等心血管疾病地風險。此外，燉豬腳的湯汁只有很微量的蛋白質，大多都是油脂，並不適合拿來補充蛋白質。

延伸閲讀：

吃豬腳、啃雞爪可以補充膠原蛋白？常見膠原蛋白食物大集合 一圖秒知

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」